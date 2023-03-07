不寫程式也能拿千萬年薪！AI大浪催生新職業「AI溝通師」

摘要 1. AI大戰鳴槍，催生熱門職業：「AI溝通師（prompt engineer）」。由OpenAI前員工創立的新創公司Anthropic，不要求應徵者有電腦科學學位，還開出上看33萬美元（折合新台幣約1010萬）的高薪。 2. AI溝通師不僅要具備機器學習、自然語言處理等技術面硬實力，創造力、清楚表達、合作等軟實力也不可少。他們負責創造或改善輸入給AI的指令（prompt），讓結果更好。 3. 除了科技業，連醫療、法律、遊戲業都開始徵才！對於一般人而言，也能到PromptBase、Fiverr等線上平台，花2美元購買AI指令集。

「本世紀最重要的技能，可能取決於你多會跟AI交談！」美國媒體《大西洋》（The Atlantic）如此寫道。

學會如何與AI互動，不僅將左右你我的職涯未來，更已經成為一門新職業：「AI溝通師」（或稱指令工程師、AI模型訓練師，prompt engineer）。

最近，由OpenAI前員工創立的新創公司Anthropic，就在招募AI溝通師。應徵者並不需要有電腦科學相關學位，但，要具備基本的程式技能、熟練大型語言模型操作，而且還要有熱衷於破解問題的駭客精神（Hacker Spirit），年薪上看約33萬美元（約合新台幣1,011萬元），引起網友熱議！

指令好珍貴！解鎖AI能力的關鍵角色

AI溝通師究竟是什麼？原來，它是讓AI能發揮最大潛能的關鍵人物。因此，擁有機器學習、自然語言處理、深度學習模型等硬實力還不夠，同樣重要的，還有創造力、清楚表達、跨部門合作等軟實力。

創造力和表達力，為什麼重要？

例如，想創造出一張美麗的港口圖片，在生成式AI繪圖軟體輸入「港口、船、日落、美麗的光、黃金時刻、超現實主義、專注、極致細節、電影般的、傑作」這幾個字，會比只輸入「港口、船、陽光」來得更獨樹一幟。

那，要怎麼知道輸入哪些字，才能創造與眾不同的內容？這就是AI溝通師的專業了。

他們透過機器學習和數據分析，負責創造和改善輸入AI的指令（prompt），了解AI的極限與缺點、強化其優勢，藉此產出最佳結果。不管是聊天機器人ChatGPT，或Midjourney、DALLE-2、Stable Diffusion等繪圖應用，他們有別於傳統編程工程師，而是把指令用白話文寫出，接著發送到AI系統，由其執行實際工作。

「最熱門的新程式語言，是英文，」特斯拉前AI部門主管卡帕斯（Andrej Karpathy）曾評論，「AI溝通師就像人工智慧界的『心理學家』，而企業爭相聘請指令創作者，期望能挖掘（AI的）隱藏能力。」

這也顯示「指令」極其珍貴。去年，打敗所有真人藝術家，拿下美國科羅拉多州博覽會美術競賽第一名的冠軍畫作——「太空歌劇院（Théâtre D'opéra Spatial）」，正是誕生自Midjourney。該幅畫的作者艾倫（Jason Allen）後來拒絕公開分享輸入的完整指令，只說耗時了80小時、歷經900次以上修正，才做出成品。

甚至，被視為AI溝通師先驅的美國數據分析師古德賽德（Riley Goodside）補充，當AI產生「幻覺」，也就是不知不覺胡說八道時，這個缺點，反而成為他們辨識AI潛在弱點、檢視如何持續改良系統的好機會。

AI時代必備技能！遊戲、醫療、法律業都在用

而且，AI溝通師的工作，已經開始插旗科技以外的行業，代表橫跨多領域的斜槓人才，有望受益。

在台灣，如果到求職網站搜尋，能發現遊戲公司雷亞、電子零件供應商積大企業、網路遊戲公司伽瑪移動數位等，都貼出了AI繪圖溝通師、AI美術設計師等類似職缺。

不只藝術設計相關，在美國，波士頓兒童醫院（Boston Children's Hospital）正尋找有醫學經驗的AI溝通師，能與研究人員、臨床專家合作，更有效率地蒐集與分析醫療保健數據；在英國，邁哲睿律師事務所（Mishcon de Reya）也在招聘有法律知識的AI溝通師，能與律師、商業夥伴一同探尋業務如何結合ChatGPT。

或者，如果你自認擁有AI溝通師的才能，卻沒有管道讓你好好發揮，市場上其實已經有指令買賣平台PromptBase、自由工作者平台Fiverr等應運而生，可以上網銷售自創的指令大全、外包AI作品，讓你兼職賺外快；對於買家而言，最低只要花約2至4美元，就有人幫你產出客製化圖像、設計電子書基礎架構，輕鬆生成想要的作品。

雖然，反對派懷疑，隨著AI越來越容易上手，AI溝通師的熱潮，不久後將熄滅，但支持派大膽預測，如同2000年代，大家對「懂得如何Google」趨之若鶩，接下來，「知道如何與AI溝通」，將是網路世代的下個必學技能。

資料來源：The Washington Post、Axios、People Matters

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