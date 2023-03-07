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迷因哏「ㄩㄇ」有新見解？ChatGPT講成山東腔 網笑：會被朋友揍啦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問ChatGPT網路迷因哏「ㄩㄇ」是何種意思，卻被它冠上「新見解」，讓其他網友笑稱「以後會不會開始風行GPT（流行語）？」（示意圖／聯合新聞網）
一名網友詢問ChatGPT網路迷因哏「ㄩㄇ」是何種意思，卻被它冠上「新見解」，讓其他網友笑稱「以後會不會開始風行GPT（流行語）？」（示意圖／聯合新聞網）

不是凡事都問OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT就能解決事情！一名網友詢問ChatGPT網路迷因哏「ㄩㄇ」是何種意思，卻被它冠上「新見解」，讓其他網友笑稱「以後會不會開始風行GPT（流行語）？」

一名網友在臉書社團「ChatGPT 生活運用」發文表示，日前詢問ChatGPT「ㄩㄇ」是何種意思，ChatGPT先是提到ㄩㄇ是「台灣網路流行用語」，「是問句『你在幹嘛』的簡化形式」，解釋會在「朋友間對話或是在網路上與人交流時使用，表示『詢問對方在做什麼事情』。」還煞有其事地講出ㄩㄇ注音為「ㄩ是ㄩ聲，ㄇ是ㄇ聲」，念法為「 yǔ mā」，讓他笑稱「學會了！等等去試！」引起熱議。

ChatGPT回應ㄩㄇ是「台灣網路流行用語」，「是問句『你在幹嘛』的簡化形式」，讓網友笑到不行。（翻攝自臉書社團「ChatGPT 生活運用」）
ChatGPT回應ㄩㄇ是「台灣網路流行用語」，「是問句『你在幹嘛』的簡化形式」，讓網友笑到不行。（翻攝自臉書社團「ChatGPT 生活運用」）

事實上「ㄩㄇ」為網路迷因哏，其實是「約嗎（ㄩㄝ ㄇㄚ）」的意思，有性暗示之意，而「約」字注音為一聲，但ChatGPT把它當成三聲，拼音應該為「yue ma」照它的「yǔ mā」念法會意外變成「山東腔」。

網友看完該片搞笑稱若真的這詞與朋友交流，恐怕「會被揍」，直呼ChatGPT是「AI謠言製造者」、「學會了，這就去問候一下學妹ㄩㄇ。」、「為何（ChatGPT）不乾脆說不知道，而是誤導XD」、「ㄩㄆ是大家團圓吃飯的意思」、「以後會不會開始風行GPT語」、「一本正經說幹話，但是學得很快。」

《聯合新聞網》也實測再問一次ChatGPT「ㄩㄇ」之意，它回答：

「ㄩㄇ是注音符號，代表的是台灣閩南語中的一個詞語，音近普通話中的『什麼』，意思是『什麼』的意思。在台灣，注音符號常用於書寫閩南語，因此在台灣，人們經常會使用ㄩㄇ這個詞彙。」

《聯合新聞網》再次詢問ChatGPT「ㄩㄇ」之意，卻變成「台灣閩南語中的一個詞語，音近普通話中的『什麼』。」（圖／聯合新聞網、翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》再次詢問ChatGPT「ㄩㄇ」之意，卻變成「台灣閩南語中的一個詞語，音近普通話中的『什麼』。」（圖／聯合新聞網、翻攝自ChatGPT）

ChatGPT仍然搞不清楚「ㄩㄇ」的意思，看來ChatGPT想學會注音文還有一長段路要走。

ChatGPT AI 迷因 幹話

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