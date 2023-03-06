快訊

拉高顏值！「口罩遮三醜」 真的有科學根據

【早晨財經速解讀】台2月製造PMI回升51 復甦期來了？

台灣漁船釣魚台東方海域沉沒 台籍船長和6印尼漁工失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛤？ChatGPT也能孵「做愛歌單」 網見第2首和最終曲：是性冷感歌單吧

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一名網友在「ChatGPT生活運用」臉書社團提問：「大家會用ChatGPT增加閨房情趣嗎…?」一文貼出引發各類熱議。報系資料照。
近日有一名網友在「ChatGPT生活運用」臉書社團提問：「大家會用ChatGPT增加閨房情趣嗎…?」一文貼出引發各類熱議。報系資料照。

OpenAI在2022年11月底推出ChatGPT後，意外成為最當紅的科技議題，不僅躍升寫論文好幫手，也成為生活各種大小事的虛擬顧問，不過科技始終來自人「性」，近日一名網友詢問，「大家會用ChatGPT增加閨房情趣嗎？」一文貼出引發各類熱議。

一名網友在「ChatGPT生活運用」臉書社團表示，自己朋友的Podcast節目在與ChatGPT聊天時，突發奇想意外聊出一個「做愛歌單」，而ChatGPT設定的歌單如下：

ChatGPT做愛歌單

1.林宥嘉《兜圈》
2.蔡依林《Love Love Love》
3.陳奕迅《愛情轉移》
4.李聖傑《癡心絕對》
5.米津玄師《Lemon》
6.米津玄師《打上花火》
7.寶石Gem《野狼Disco》
8.周杰倫的《一路向北》
9.鄧麗君的《我只在乎你》
10.郭美美的《不怕不怕》

網友們看完歌單後驚訝：「這是性冷感歌單吧！」認為第2首蔡依林《Love Love Love》「（聽完）就分手了吧」、「一路向北跳到我只在乎你，真的太幽默。」、「這歌單我無法。」、「做愛聽野狼Disco也太解了吧。」、「果然ai無法取代ㄟ。」匠心獨具的ChatGPT將郭美美的《不怕不怕》放在最後一首才是真的讓人聽完回不去了。

原Po表示自己朋友的Podcast節目在與ChatGPT聊天時，突發奇想意外聊出一個「做愛歌單」。（翻攝自「ChatGPT 生活運用」臉書社團）
原Po表示自己朋友的Podcast節目在與ChatGPT聊天時，突發奇想意外聊出一個「做愛歌單」。（翻攝自「ChatGPT 生活運用」臉書社團）

網友整理出選歌背後邏輯：「第一首：前戲親吻調情，第二首：開始脫衣服，第三到五首：開始活塞，第六首：事後菸加聊天培養感情，第七首：整理房間（這首歌就是拿來趕客的），第八到十首：聖人模式聽歌調劑身心。」固然有其道理，但也有網友細思極恐點出這個重點：「AI想要滅絕人類的第一步就是這個！！」、「AI毀滅人類的第一步就是要降低生育率（誤）」

近日有一名網友在「ChatGPT生活運用」臉書社團提問：「大家會用ChatGPT增加閨房情趣嗎…?」（翻攝自「ChatGPT生活運用」臉書社團）
近日有一名網友在「ChatGPT生活運用」臉書社團提問：「大家會用ChatGPT增加閨房情趣嗎…?」（翻攝自「ChatGPT生活運用」臉書社團）

最後，ChatGPT的AI也祝福聆聽這個歌單的大家：「我很樂意祝福所有聽眾，在享受這個歌單帶來的音樂和氛圍的同時，也能夠有一個非凡、愉悅、安全和有意義的性愛體驗，願你們的性愛之旅充滿美好回憶與深刻體驗。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

ChatGPT AI APP

延伸閱讀

影／真香警報？這家陸牌安卓「致敬」iPhone動態島 高層曬照卻秒刪文

直擊／PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買現貨」 價差曝光恐賭上這件事

一周數位爆報／ChatGPT快被人類弄瘋？PS VR2日本撿便宜有眉角！蘋果關閉1功能恐遭限制充電、他喊三星摺疊機被摺爛挨轟

蘋果iPhone什麼顏色最受歡迎？果粉挑「這型號」竟然不是黑色最夯

相關新聞

蛤？ChatGPT也能孵「做愛歌單」 網見第2首和最終曲：是性冷感歌單吧

OpenAI在2022年11月底推出ChatGPT後，意外成為最當紅的科技議題，不僅躍升寫論文好幫手，也成為生活各種大小事的虛擬顧問，不過科技始終來自人「性」，近日一名網友詢問，「大家會用ChatGPT增加閨房情趣嗎？」一文貼出引發各類熱議。

軟體工程師晚年恐失業？ 年薪380萬大神揭「2原因」反駁

AI聊天機器人ChatGPT一推出便引發全球話題，近日有人擔心「軟體工程師晚年恐失業」，對此有一位年薪380萬的軟體工程師反駁，指出「基本程式建構邏輯強，什麼地方都有飯吃」，就算推出新的程式語言，也能快速掌握，關鍵在於是否能「活到老、學到老」，許多人也紛紛讚同贊同「自己廢就別怪AI搶工作」。

踢到鐵板！ ChatGPT挑戰印度最難考試「不及格」

聊天機器人ChatGPT去年11月面世後在美國各考場過關斬將，但在印度踢到鐵板，挑戰公務員資格考試不及格。印度雜誌分析，...

微軟新版Bing搜尋服務 人工智慧加入更多自訂語調選項

微軟近期持續調整其新版Bing搜尋服務目前更加入可讓使用者自訂系統回覆內容時的語調，例如僅提供精簡、有用資訊，或是以更豐富、更具對話性方式回覆訊息。

「航海王」創作遇瓶頸？尾田榮一郎用ChatGPT找靈感卻嘆：太無聊了

無論是考試、寫新聞和程式碼都難不倒人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，因此日本超人氣漫畫「航海王」作者尾田榮一郎求...

ChatGPT只有「網頁版」！紅到被人類煩死 AI突吐一連串職場抱怨笑翻眾人

近來最紅的AI人工智慧「ChatGPT」，聰明應答以及人性化的口語回覆，讓許多人驚豔搶著「聊天」，不僅如此，ChatGPT還能作詞譜曲、編撰文章、寫程式，強大功能也被應用在廣告、行銷、科技等產業。不過ChatGPT似乎被人類問到快煩死，竟然主動向網友抱怨連連。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦