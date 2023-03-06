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微軟新版Bing搜尋服務 人工智慧加入更多自訂語調選項

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟近期持續調整其新版Bing搜尋服務目前更加入可讓使用者自訂系統回覆內容時的語調，例如僅提供精簡、有用資訊，或是以更豐富、更具對話性方式回覆訊息。

由於每個人的使用需求不同，因此在使用對話式人工智慧系統時，自然也會希望有更合適自己的互動模式。

依照微軟網路服務負責人Mikhail Parakhin說明，在先前參與測試預覽的使用者裡，約有高達90%比例希望能自訂人工智慧回覆時的語調，因此決定讓新版Bing搜尋服務能有更具個性化選項。

同時，微軟也強調著手調整新版Bing搜尋服務背後的人工智慧互動模式，將讓系統回覆資料可以更為穩定，同時也說明將使新版搜尋服務持續整合至更多微軟服務與產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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