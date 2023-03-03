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有望幫忙剪影片？新任YouTube執行長：正打造人工智慧技術的創作工具

聯合新聞網／ 楊又肇

新任YouTube執行長Neal Mohan透露，目前正著手打造應用生成式人工智慧技術的創作工具，將讓創作者能更容易製作吸引人觀看內容。

Neal Mohan並未透露此款創作工具具體細節，但說明將會在未來幾個月內推出。

隨著越來越多結合人工智慧技術的創作工具問世，YouTube顯然也希望加入人工智慧技術，藉此協助創作者更容易產生吸引人觀看內容，甚至也有可能透過生成式人工智慧技術讓原本不善於影片剪輯的人創造內容。

而降低影片內容創造難度，將能吸引更多人在YouTube提供內容，進而增加整體使用率與廣告曝光度。

目前已經越來越多運用人工智慧自動生成圖像、文字內容的服務問世，甚至也有不少影片剪輯服務已經推出自動生成功能，讓使用者輸入文字內容即可自動生成豐富圖像、影片，以及配音、配樂內容的影片，因此也讓YouTube必須推出結合人工智慧技術輔助功能，藉此吸引更多人持續使用YouTube服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT YouTube

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