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OpenAI開放付費用的聊天機器人ChatGPT API 可輕鬆應用於服務、產品、網站

聯合新聞網／ 楊又肇

OpenAI總裁暨董事長Greg Brockman表示，將向所有企業、用戶開放提供ChatGPT API，使其能輕易地將ChatGPT聊天機器人技術應用至服務、產品、網站，或是app，而背後使用大型語言模型則是比日前公布的GPT-3.5更加精進，並且以GPT-3.5 turbo為稱。

而ChatGPT API同樣將以付費形式提供使用，透過0.002美元即可取得1000個使用代幣 (token)，大約可下達750個單字指令。

依照OpenAI說明，若以「ChatGPT is great!」字串為例，系統將識別為「Chat」、「G」、「PT」、「is」、「great」、「!」，總計需要花費6個代幣。此外，代幣計算部分還包含系統輸出內容，亦即以輸入與輸出時的內容對應代幣數量加總計算。

至於代幣總數將不能超出模型最大限制，目前在GPT-3.5 turbo的上限為4096個，主要是避免使用者大量濫用，同時也降低眾人使用時對系統造成負擔。

另一方面，OpenAI也同步向開發者提供Whisper large-v2模型資源，藉此使其開發應用服務能以更快反應速度運作，而同步開放的語音轉文字模型Whisper API，則會以每分鐘以0.006美元計價，讓使用者能將聲音內容轉換為文字，支援聲音格式則包含m4a、mp3、mp4、mpeg、mpga、wav、webm。

OpenAI此次也同步說明近期使用其技術的合作夥伴，包含Snap不久前推出的生成式人工智慧對話系統「My AI」，以及學習平台Quizlet打造的「Q-Chat」，而Shopify也透過ChatGPT API打造智慧購物助理服務。

在近期與微軟及多家業者合作，OpenAI顯然也開始找到正向獲利辦法，預期在接下來的人工智慧技術應用發展趨勢下，將能順利將其技術大規模商業化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT

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