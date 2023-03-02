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圖文教你做／還沒跟上AI旋風嗎？ChatGPT推出APP版一次搞懂怎麼用

遠見／ 遠見編輯部
美國科技公司OpenAI開發AI聊天機器人ChatGPT，一推出便引起全球熱潮。示意圖／路透
美國科技公司OpenAI開發AI聊天機器人ChatGPT，一推出便引起全球熱潮。示意圖／路透

當聊天機器人ChatGPT迅速爆紅，近期傳出有不少上班族善用這個AI工具，加速工作效率。到底如何看懂ChatGPT的創新？另外，ChatGPT融入搜尋引擎Bing的「Bing AI」，2月底行動版App正式啟用，有哪些升級？又如何裝外掛，運用上千種指令幫你工作？《遠見》一文提供最新攻略。

聊天機器人ChatGPT去年11月問世，火速席捲全球的人氣，讓許多人深感各類AI應用崛起，帶出的人工智慧創新大未來已不遙遠，因為現在，只要打開ChatGPT官方網頁，和它對話，就可以幫助你完成寫文章、修履歷到生成程式碼，眾多任務。

近期不論是將進入職場的大學生，到企業中高階主管，目前已傳出有不少人在運用它，增加自己實力與企業運作效率。不想落於人後？請馬上搞懂它的優勢與風險，還有最實用的外掛，讓你上千指令一鍵掌握。

最夯AI應用ChatGPT是什麼？如何開始使用？

ChatGPT是一款由OpenAI開發出來的AI聊天機器人，可以跟人們用聊天方式溝通完成許多任務，至於註冊使用的方式相當簡單。請到ChatGPT團隊Open AI官網，點入「Try ChatGPT」去申請一個Open AI帳號即可。這方面可使用自己的email註冊，或已有的Google帳號或微軟帳號導入都行。

圖／取自ChatGPT官網
圖／取自ChatGPT官網

AI應用ChatGPT，中文也通？要收費嗎？

不必擔心，擅長多種語言溝通的ChatGPT中文聊天也能通！適合華人使用。另外，最近它確實推出了收費版本。想要詳細了解收費版和免費版使用上的差異，可以參考此篇文章的全解析。

▎延伸閱讀 ChatGPT要付費了？學生與上班族怎麼用？

ChatGPT背後團隊是誰？

ChatGPT這款AI工具，是由美國矽谷的OpenAI團隊所開發推出。想多了解OpenAI的背景，以及現任執行長奧特曼的成長經歷，可以參考此文的深度解讀。

▎延伸閱讀 ChatGPT推手奧特曼要用AI救世，卻說AI將取代人類

ChatGPT最強對手：和Google推出的Bard比較，誰更厲害？

就在2月9日，搜尋引擎霸主谷歌（Google）輸人不輸陣，也推出了他們的聊天機器人Bard。 為何他們要推出Bard？谷歌被微軟ChatGPT威脅的原因為何？為何業內專家目前認為微軟更勝一籌？請見此文全解析。

▎延伸閱讀 打造ChatGPT的前谷歌員工爆料：前東家早過時

ChatGPT手機版：已和搜尋引擎Bing整合成「Bing AI」，手機上怎麼用？

在2月9日，微軟官方團隊正式發表整合了ChatGPT的升級版搜尋引擎Bing，但目前這個升級功能，僅開放給已去登記等候名單的Edge瀏覽器用戶、Skype與行動版Bing。如果你並不常使用Edge或Skype，目前最方便的方式就是在手機上下載行動版的「Bing 」App。

使用方式如下：

1.在手機上打開「Bing」App後，請點入搜尋框，你會發現下面會出現「您好，我是Bing。您的AI支援的CoPilot網頁版。我們開始聊天吧」的打招呼訊息。

2.點入「我們開始聊天吧」的語句後，就可以用聊天模式，請Bing幫你查詢資料或解答問題。

圖／截自Bing App，搜尋框點入就可聊天，代為搜集熱門新聞
圖／截自Bing App，搜尋框點入就可聊天，代為搜集熱門新聞

但是，Bing加上ChatGPT後，哪些功能升級有感？比起之前單純網頁版ChatGPT，請見此文提供的第一手實測分享：

ChatGPT實戰：AI可幫上班族完成這七大關鍵工作

彙整網友使用心得，ChatGPT會的事情不少，但是最能幫助白領上班族的任務，大略可以分為以下這些：

▎延伸閱讀 微軟勝谷歌！Bing+ChatGPT實測更強？

1.幫你的會議記錄，或想閱讀的報告整理摘要

2.幫你把文章潤飾得更專業，或修正英文文法

3.擬商業書信草稿，行銷社群文案

4.找出寫人氣網路文章的秘訣，提高網頁搜尋排名

5.幫你構思提供給AI繪圖Midjourney的指令，正確指揮此工具畫出你想畫的圖

6.依照你的要求，生成程式碼

7.若加上搜尋引擎功能，能幫你搜集資料

ChatGPT指令懶人攻略：上千指令一鍵掌握的最強外掛AI PRM

最近，不少網友熱心分享自己使用ChatGPT的心得，許多人才發現，原來，正確下指令給它，才會讓它乖乖幫你完成任務，減少出錯。各類指令大全教學蔚為流行。其實，這些都不脫ChatGPT下指令的終極兩原則。第一，跟它說清楚要扮演的角色，例如行銷專家；第二，提出的要求儘量用詞精準且能量化更佳。例如：請幫我寫出一個推薦新款手機有強大美圖濾鏡功能的文案，字數約100字。

但如果你尚無時間去搜齊網友的ChatGPT指令大全，或者自己嘗試找最佳指令秘訣，現在已有熱心網友為大家彙整了上班族能用到的各類指令，打造成Chrome版外掛應用「AIPRM for ChatGPT」，幫大家搜集高達1400多種預設的指令，只要在Chrome市集上下載安裝即可。

若安裝成功後，再打開ChatGPT網頁，你會發現裡面已自動幫你裝好上千指令，上述上班族七大工作類型，幾乎都支援。雖然你會發現各項指令的說明是英文，但其實可以要求ChatGPT以中文等多種語言來執行，只要將下方的「Output in」選項改為繁體中文即可。

圖／Chrome市集截圖
圖／Chrome市集截圖

ChatGPT職場衝擊：AI真的會取代人類工作？專家怎麼看？

包括華人界的AI大師、創新工場董事長李開復、OpenAI的執行長奧特曼，以及投資ChatGPT的微軟現任執行長納德拉，都對於AI的未來有深入探討，是否會大量取代人類工作？最先取代的是哪些職位？此文完整彙整三位專家的說法。

▎延伸閱讀 AI正吞噬你的工作？李開復、OpenAI老闆都示警

ChatGPT學習衝擊：為何連大學甄選都會影響？還有學校禁止？

最近大學學測放榜，即將展開大學甄試的學習歷程審查，然而國內不少大學擔憂ChatGPT會變成代筆，已在鄭重討論規範。

▎延伸閱讀 學習歷程檔案請ChatGPT代筆？國內各大學決心因應

但國外也有教授反而要學生認真使用。

▎延伸閱讀 歡迎學AI！美國教授反要學生熟悉ChatGPT

（本文出自2023.2.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

ChatGPT AI Bing 聊天機器人 微軟

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