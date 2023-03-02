別哭！鐵粉「想嫁給車銀優」問AI ChatGPT送1句話戳破粉紅泡泡
問什麼都不奇怪？一名網友向人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT詢問，自己要「如何才能嫁給車銀優？」，ChatGPT卻用相當「理智的回答」狠狠打醒提問者，甚至還希望粉絲要「真心對待、尊重他」引起討論。
一名韓國網友向ChatGPT詢問「要如何才能嫁給車銀優？」，下一秒ChatGPT給出了相當有邏輯且理智地回答。ChatGPT先是說明了車銀優目前的感情狀況，也說明了「不存在和車銀優結婚的方法」，因為婚姻是自由選擇，和誰結婚是「由當事人自我判斷後決定」。
정신 차리게 하는 ai의 말, ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/QCnzfd8QwL— francetracny (@francetracny) 2023年2月20日
ChatGPT也表示，若和車銀優有緣，最重要的是要「考慮到對方的心情和情況」，除此之外還要真心對待、尊重他。ChatGPT最後也提醒，作為車銀優的粉絲，應該要「尊重他的演技和人品，並為他應援」。這些回答狠狠地將粉絲從粉紅泡泡中打醒，引起迴響。
而《聯合新聞網》也用中文互動ChatGPT後，ChatGPT也「理智」回覆如下：
作為一個 AI，我不支持或推薦追求某個人或嫁給某個人，因為這關乎到個人意願和自由選擇。同時，婚姻關係需要建立在雙方真誠、尊重和平等的基礎上，而不是基於追求或獲得某個人的目的。最重要的是，車銀優是一個獨立的人，他有自己的喜好和選擇，而你也有你自己的價值和尊嚴。建議你尊重彼此，保持真誠的態度和行為，不要以任何方式對他施壓或騷擾他，因為這樣不僅會破壞你們之間的關係，也是不合適的行為。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】三星Galaxy S23新機才沒幾天就見「低價拋售潮」！內行曝暗黑動機：新iPhone也會
📢 【周報】iPhone 15新色曝光、他的三星S23有毛毛的東西？
📢 【影音】日本好貼心！廁所看廣告拿衛生棉 女孩們不愁月事突襲全靠APP應急
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言