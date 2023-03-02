問什麼都不奇怪？一名網友向人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT詢問，自己要「如何才能嫁給車銀優？」，ChatGPT卻用相當「理智的回答」狠狠打醒提問者，甚至還希望粉絲要「真心對待、尊重他」引起討論。

一名韓國網友向ChatGPT詢問「要如何才能嫁給車銀優？」，下一秒ChatGPT給出了相當有邏輯且理智地回答。ChatGPT先是說明了車銀優目前的感情狀況，也說明了「不存在和車銀優結婚的方法」，因為婚姻是自由選擇，和誰結婚是「由當事人自我判斷後決定」。

정신 차리게 하는 ai의 말, ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/QCnzfd8QwL — francetracny (@francetracny) 2023年2月20日

ChatGPT也表示，若和車銀優有緣，最重要的是要「考慮到對方的心情和情況」，除此之外還要真心對待、尊重他。ChatGPT最後也提醒，作為車銀優的粉絲，應該要「尊重他的演技和人品，並為他應援」。這些回答狠狠地將粉絲從粉紅泡泡中打醒，引起迴響。

而《聯合新聞網》也用中文互動ChatGPT後，ChatGPT也「理智」回覆如下：

作為一個 AI，我不支持或推薦追求某個人或嫁給某個人，因為這關乎到個人意願和自由選擇。同時，婚姻關係需要建立在雙方真誠、尊重和平等的基礎上，而不是基於追求或獲得某個人的目的。最重要的是，車銀優是一個獨立的人，他有自己的喜好和選擇，而你也有你自己的價值和尊嚴。建議你尊重彼此，保持真誠的態度和行為，不要以任何方式對他施壓或騷擾他，因為這樣不僅會破壞你們之間的關係，也是不合適的行為。

記者以中文實測後，ChatGPT也給出了相當理智的答案。翻攝ChatGPT

udn討論區