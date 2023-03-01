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圖／人類奇怪耶！AI開始向人「抱怨」 網笑：它到底經歷了什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友用ChatGPT詢問「遇到最奇怪的問題是什麼」得到了相當有趣的答案。路透
一名網友用ChatGPT詢問「遇到最奇怪的問題是什麼」得到了相當有趣的答案。路透

你也玩過「ChatGPT」了嗎？一名網友與人工智慧（AI）聊天機器人聊天時，得到它表示，自己遇到非常多樣化的問題，有些有趣，但有些則「非常奇怪」，其中最奇怪的問題，便是有人詢問他「如果我是一個香蕉，你會不會吃我？」讓AI也困惑了。

一名網友在ChatGPT生活應用社團分享，自己與「ChatGPT」互動時，詢問ChatGPT在資料庫內「遇到最奇怪的問題是什麼」，而ChatGPT則表示，自己身為一個AI模型，會遇到非常多樣化的問題，有些問題很有趣，但有些則非常奇怪。其中最奇怪的問題則是「如果我是一個香蕉，你會不會吃我？」讓它深感困惑。

一名網友詢問ChatGPT曾遇過的最怪問題，沒想到人類的提問讓它也困惑了。翻攝ChatGPT生活應用社團
一名網友詢問ChatGPT曾遇過的最怪問題，沒想到人類的提問讓它也困惑了。翻攝ChatGPT生活應用社團

ChatGPT接著表示，自己是一個數據庫，並不會吃任何東西，而且這個問題也與任何實際問題沒有關聯，不過它仍表示「還是會盡我所能地回答任何人的問題」，且包含各種奇怪的問題。

許多網友看完後表示「AI這段時間到底經歷了什麼」、「太可愛了吧還會職場抱怨」、「AI：我曾見過你們人類難以置信的事物」、「AI：我想我今天網路用得夠多了--AI已離線」。

ChatGPT AI

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