圖／人類奇怪耶！AI開始向人「抱怨」 網笑：它到底經歷了什麼？
你也玩過「ChatGPT」了嗎？一名網友與人工智慧（AI）聊天機器人聊天時，得到它表示，自己遇到非常多樣化的問題，有些有趣，但有些則「非常奇怪」，其中最奇怪的問題，便是有人詢問他「如果我是一個香蕉，你會不會吃我？」讓AI也困惑了。
一名網友在ChatGPT生活應用社團分享，自己與「ChatGPT」互動時，詢問ChatGPT在資料庫內「遇到最奇怪的問題是什麼」，而ChatGPT則表示，自己身為一個AI模型，會遇到非常多樣化的問題，有些問題很有趣，但有些則非常奇怪。其中最奇怪的問題則是「如果我是一個香蕉，你會不會吃我？」讓它深感困惑。
ChatGPT接著表示，自己是一個數據庫，並不會吃任何東西，而且這個問題也與任何實際問題沒有關聯，不過它仍表示「還是會盡我所能地回答任何人的問題」，且包含各種奇怪的問題。
許多網友看完後表示「AI這段時間到底經歷了什麼」、「太可愛了吧還會職場抱怨」、「AI：我曾見過你們人類難以置信的事物」、「AI：我想我今天網路用得夠多了--AI已離線」。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】三星Galaxy S23新機才沒幾天就見「低價拋售潮」！內行曝暗黑動機：新iPhone也會
📢 【周報】iPhone 15新色曝光、他的三星S23有毛毛的東西？
📢 【影音】日本好貼心！廁所看廣告拿衛生棉 女孩們不愁月事突襲全靠APP應急
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言