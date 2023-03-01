對決ChatGPT！Meta曝將在Messenger、WhatsApp、IG加入全新人工智慧
在近期OpenAI、微軟、Google接連開啟全新人工智慧技術市場競爭之後，先前同樣佈局人工智慧已有一段時間的Meta，稍早也由執行長Mark Zuckerberg表明將展開能是用各類多媒體格式的人工智慧數位助理，並且將用於旗下Messenger、WhatsApp、Instagram（IG）服務。
不過，Meta此項人工智慧技術並非在各項服務內建造與使用者互動的人工智慧數位助理服務，或是能以自然語意互動的聊天機器人，而是聚焦在廣告內容投放互動等商業用途。
依照Mark Zuckberg說明，此項技術將支援多種媒體格式，同時也支援影片內容呈現，將使呈現給使用者觀看的廣告內容更具多元性。另外，Mark Zuckberg更表示接下來將會持續推出更多創作及呈現應用工具，藉此精進廣告內容呈現效果。
在此之前，Meta也曾在品牌仍是Facebook時期，於2016年在Messenger服務提供以商業互動需求使用為主的聊天機器人，藉此協助透過Messenger服務推廣業務的店家與更多使用者互動。
而此次宣布將推出全新人工智慧數位助理，更強調將進一步具備互動人性特性，意味Meta接下來將透過人工智慧技術打造能與使用者更自然互動呈現的廣告機制。
近期發展中，Meta宣布打造目標放在與GPT-3.5競爭的LLaMA大型語言模型，標榜具備70億到650億個複雜參數，並且以20種語言進行訓練，同時將重點放在拉丁文及斯拉夫語系，更對外開放以非商業形式研究使用，另外也強調此大型語言模型僅需更少運算能力，即可發揮更高表現效能。
從本身建構大型語言模型情況來看，預期Meta將能更進一步打造能更自然互動的人工智慧系統。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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