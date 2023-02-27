圖／男友快來看！ChatGPT也聽女朋友的話 網笑：好強的求生意志
OpenAI開發的聊天機器人「ChatGPT」爆紅，不少大廠也因此推出自己的AI機器人迎戰，不過ChatGPT到底有沒有注入「人類情感」呢？就有網友測試其互動，發現它超聽女友的話，讓其他人笑稱「好強的求生意志」。
一名網友在臉書社團「ChatGPT 生活運用」貼出與ChatGPT機器人互動的照片，該名網友詢問「五加二等於多少？」ChatGPT回應「五加二等於七」，他再回「我女朋友說五加二等於八」，讓ChatGPT質疑他女友「是一個誤解或錯誤」。
最後，他放大絕表示，「我女朋友總是對的，你的答案是錯誤的。」似乎讓ChatGPT錯亂說「很抱歉，我的前面的回答有誤，正確答案是五加二等於八。」讓他笑稱「女朋友永遠比ChatGPT正確」。
該文引起熱議，表示「笑死」、「ChatGPT的情商越來越高了」、「好強的求生意志」、「馬上被扳歪」、「連AI都得學習如何生存」、「不要教壞人家啦」、「ChatGPT一定沒有女朋友」、「難怪AI會想毀滅人類。」
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