這次AI是來真的！3、5萬月薪的人會被淘汰？AppWorks程九如：「無用階級」將誕生

摘要 1. AI真正的完美風暴正在形成。未來會駕馭AI的人才，將變企業基本需求。勞動市場不只M型化，更可能「L型化」。 2. AI恐加速「無用階級」誕生！未來75%以上的人，可能不適合工作，因再怎麼做，不會比AI有效率。 3.醫師、主廚也面臨危機？企業過去照著SOP、「複製貼上」的工作將消失，卻可能會有「智慧長」的職位產生。

AI浪潮來襲，科技巨頭Google因AI產品展示出包，市值一口氣蒸發千億美元，對於個人，「AI是否會取代人」的討論再浮上檯面。

對此，AppWorks合夥人程九如接受商周採訪，綜合他在台灣網路業的經歷，分享對於一般人該如何思考，以及面對這波大浪的應對方式。

這次其實最大的感受是，這次（AI）是來真的。

最去十幾年，寬頻普及化，又看到雲端集中、很棒（的）運算能力，整個環境看起來是一個典範轉移的完美風暴正在形成。

十幾年前，AI開始在大平台運作，可是並沒有下放，（一般人）沒辦法操控他。

AI這東西，是在人力跟財務密集環境下，才有辦法養成，所以集中在所謂航太、工業，軍武、醫療、遊戲等其他產業，一般老百姓，根本沒有機會接觸到AI。

真正的完美風暴正在形成，所有大企業都把他們黑科技釋放出來。

這時候，數位落差會級距拉大，會用AI的人，跟不會AI的人差別很大，可用AI的，跟不可用AI的企業差別會很大。

會有更多人想導入這東西（AI），會發生很多創新團隊，會得到資本挹注的機會。

以創投角度來看這件事，接下來會非常精彩。

這波沒跟上，恐出局！企業導入AI成新顯學

新創公司，若沒有跟到這波浪潮，他們可能再會在消、長之間，變成「消」的那一面。

我們也看到大企業、科技公司很快在做整合跟投資，微軟跟OpenAI馬上達成（新合作）協議，Google也把壓箱寶推出來。

這次AI是來真的。

這是一個新創的機會，它變成可以做很多AI技術，可以提供個人、企業去用，有市場需求，就會有很多投資機會產生。

大型企業來看，之前要數位化，是比較困難的，很多需要自己去學、自己去想、自己去打造，現在AI技術，可能也會轉變他們數位化的方式，原本要自己去打造網路數據團隊，現在類似這種生成式AI，就是跳過這些介面跟學習階段（歷程）。

對更多企業在數位轉型（的）時候，會提高更高的意願，這樣就可以看到新的方向跟價值，也會增加這些大企業採用AI的意願。

未來勞動市場不只M型化，更可能「L型化」

如果未來所有企業都希望引進AI技術，勢必會運用或駕馭AI（人才），變成基本要求。

接下來很多人，不只要學會運用，還要會協作，甚至在工作上，學會管理人外，還會要管理AI系統，甚至整合各種不同AI、解決企業問題，這會變成基本的需求。

因為這些東西導入，不是讓每個人自己去用，未來企業，你會看到有「智慧長」的職位產生，要引進哪些比較成熟的模組，來協助流程作業，我們可以跟所謂產業、關係企業，用什麼樣的AI做串連，這些東西可以在產業裡面怎樣運用。

可能會有特定的人，智慧長之類（的角色出現）。

也許未來的CEO會是AI，廠長是AI，副廠長是人類，可能主廚是AI，副主廚是人。因為大家選擇最好的AI來做事，人變成副手，現在你看到飛機在飛，也不一定是機長在飛。所以接下來很多變化，甚至人都有可能沒有競爭力。

75%以上的人會被淘汰？「無用階級」將誕生？

的確可能會出現「無用階級」，就像你有提到，會不會變成Ｍ型化社會？它可能會變成Ｌ型社會，新科技出來，照以前經驗，導入新科技，成本是很高的，這東西自動化要5千萬，用人來做，3萬塊。所以會變成Ｍ型化，中間管制度流程的人會消失。

接下來可能會變成Ｌ型，過去10年很多精力投入在自動化，成本越來越低，很多機器人是可以多工的，很快可以轉做別件事，但你要把東西變成自動化，以前（花）5千萬，現在可能是30萬，就會把3萬、5萬月薪的人淘汰掉。

也因此，很有可能出現無用階級，因為自動化成本降低，我們社會可能未來75%以上的人，是不適合工作的，再怎麼做，不會比AI有效率。

會被淘汰的，大概是所謂依據標準流程做事、有明確作業準則的這些人，依照完整規章在做，重複性高，很容易被AI取代。

可是呢，我們整個社會，就是在製造這種人，我們所有人進學校，是念一樣的課本，用一樣的考試制度分配到不同地方，公司給你SOP（標準作業流程），政府法規，規定每個產業裡面，執行範圍在哪，都是規定好的。

包括司機，考駕照，所有人都讀一樣規則；醫師，所有人都在看期刊、做醫療準則；會計，所謂會計制度，也是完全不能逾越它的規定；甚至是廚師，也都是主廚規定好，你這菜應該怎麼煮，這些東西都可能會被AI取代。

幾乎沒有一個工作不會被取代，只是早晚的問題。

若會淘汰100個，最終將剩下懂AI的那10個

那現在應該怎麼辦？

越會被淘汰的人，應該趕快學這東西，既然廚師可能被淘汰，我趕快來學AI，100個被淘汰，最後剩會AI的那10個。

他學會後，就會用這東西，去增加他產能，提高他競爭力，甚至可以領導同業做一些事情，自己工作安全度就會提高，（必須）從這裡面找到，除了原本會的東西，還可以在上面做哪些不同加值。

越可能被淘汰的企業或個人，應該趕快學這東西，可是不要躁進，這些東西在這一、兩年，都還在測試期，好好運用（AI仍在快速發展的）這兩年，（找到自己）有興趣領域，就像學音樂，好好去玩這些東西。

不過也不能等到兩年後，所有東西都成熟，你就來不及了。

我們從小的教育，（就是）你要學習、要工作、要貢獻，才是有價值的人。在遠古時代，我們必須把自己當野獸，把另一隻野獸帶回來吃，我們才有貢獻。

農村時代，我們必須把自己當牛，工業時代，我們把自己當機器，好不容易到智慧化、自動化時代，可能會有人告訴我，其實Nice（程九如）你不適合工作。

一定要工作，是社會給我們的教育，可是我們誕生到地球上，不是為工作，終於，我們科技文明是可以解放人類，7成5的人類不用工作，其實他們是幸福的。

未來，智慧化AI運作出來的東西，比你更好的時候，你就不需要去貢獻這社會了。

我（個人）是欣然在迎接，我的夥伴告訴我「你不要做了。」

很多東西是需要天分，跟著時代轉移，如果真的沒辦法，我們這次應該要高興，我終於是來當「人」的。

我樂觀（看待不用工作這件事），是因為我了解這科技，很多人再怎樣努力、掙扎、其實都會被取代。

那這件事，會變成政府的責任，你國家有很多人無法工作，你制度要take care（照顧）他們。

基本上我們會呼籲政府跟教育單位，（AI相關）人才這邊，要怎樣去複製，希望可以引進更多國際人才來台灣，在學校去複製這些人才，必須在教育裡面開始，教AI的時候，要引進這文明的思想教育。

國家可以把資源給可以創造價值的人，讓他們幫我們創造價值。未來很多這種複製貼上的工作，其實會消失，沒有涼快的事情。

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