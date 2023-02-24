AI繪圖生成正夯！著作權歸誰 律師指該這樣看

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）過去曾資助創辦美國人工智能公司OpenAI，但近日一名美國企業家透露ChatGPT列出一些公眾人物，從中判斷其是否具有爭議，而馬斯克則被列在「有爭議的公眾人物」名單上。

2023-02-23 14:39