更方便！微軟再把ChatGPT技術帶到行動版Bing、Microsoft Edge、Skype

將OpenAI的ChatGPT技術帶到新版Bing搜尋服務與新版Micrsoft Edge瀏覽器之後，微軟宣布推出新版對應iOS及Android平台的新版行動版Bing搜尋服務，以及新版Micrsoft Edge行動瀏覽器預覽版本，同樣加入ChatGPT技術，讓使用者能透過文字或語音方式直接與聊天機器人互動。

在行動版App中，使用者僅需點按Bing圖示即可開啟聊天機器人功能，並且透過文字或語音方式進行互動，而系統回答則會以簡化或整理過內容呈現，讓使用者能在手機使用過程快速檢視。

另外，微軟也在Skype導入新版Bing搜尋功能，讓使用者能在Skype聊天室內隨時查詢資料，並且由聊天機器人快速整理相應解答。而微軟也表示未來將把新版Bing搜尋服務帶到更多產品使用，其中包含Microsoft Teams等服務。

而近期針對新版Bing搜尋服務出現互動出包情況，微軟表示可能因為互動時間過長，導致新版Bing搜尋服務產生誤判等情況，因此目前解決方式會藉由限制使用者每次互動時的問答次數，以及每天互動次數，近期則是逐步放寬使用上限，預期將放寬至每天最多能進行100次互動，同時重複提問內容將不列入計次。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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