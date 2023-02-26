ChatGPT話題焦點一次看！「教育、產業」議題引網熱議

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩週內「ChatGPT」相關話題聲量，帶您了解有關ChatGPT的討論聲量以及熱議焦點。

ChatGPT是款人工智慧聊天機器人程式，它能夠生成人類語言的文本，應用範圍十分廣泛，近期更是掀起一波與AI聊天的風潮，相關衍生話題皆能引起社群媒體的高度關注。

YouTuber帶動ChatGPT話題關注度 人工智慧應用面向成熱議焦點 ChatGPT話題 近兩週網路討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近兩週內關於ChatGPT的討論中，在2月6日時，YouTube頻道「蘋果妹」發布了有關ChatGPT的使用介紹影片，並提到人工智能在文案、報告及論文上的應用，都有相當出彩的表現，吸引網友好奇討論，認為ChatGPT可以作為強大的「輔助工具」，增進寫作的效率與品質，也能夠提供創作者更多的創意空間；但同時也有人提出質疑，如「以後不少學生的功課報告都會直接讓AI代寫」、「有點害怕自己思考的能力被AI取代，新科技讓人少了思考跟創造的能力」。

到了2月9日，YouTube頻道「攝徒日記」則因為分享中國版聊天機器人ChatYuan的相關訊息，引起網友高度關注，表示中國版ChatYuan雖然號稱可以媲美ChatGPT，卻在民眾使用時出現大量混亂的言論，並且帶有明顯的政治傾向，不客觀的同時也有許多錯誤資訊，讓網友紛紛留言「中國的AI超像真人，容易崩潰跟髒話連篇」，認為應該善用人工智能，而非將其打造為「愛國發言人」。

而YouTube頻道「曉涵哥來了」在2月15日發表的影片，則將ChatGPT話題聲量推向高峰，影片內容探討了ChatGPT對「外星生物、靈魂是否存在」等未知領域的觀點，也詢問經典的哲學問題等，去判斷人工智慧的思考能力，有趣測驗讓大量網友湧入留言區發表看法，如「覺得目前就是文法很厲害的大數據軟體，但離自主意識還是有段距離」、「超喜歡找他聊一些奇怪的哲學問題，答案都很有趣但又符合邏輯」。

網憂ChatGPT將「代寫學生報告」 「搜尋引擎大戰」激社群迴響 「 ChatGPT 」 話題3大熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖 進一步歸納網路上對於ChatGPT的討論焦點，有許多人擔憂學生會「利用AI完成論文與報告」，影響學習效率與升學公平性。對於這點，不少老師和教授都提出觀點，如「重新設計課程，引入更多口試與小組討論作業」、「與其千方百計去抓抄襲，不如思考怎麼將AI融入教育文化」，認為教育應該與時俱進，才能帶給學生最先進實用的知識，和貼合未來趨勢的學習模式。

另外，ChatGPT的出現是否會「影響產業結構」，也是不少民眾的關注焦點，多數人都曾表示擔心自己的職業會被AI取代，就有網友突發奇想，詢問ChatGPT哪些職業會被其取代，得到的答案如客服工作、電話銷售員等都是重複性質較高的工作，認為應該把握科技革新的時機，轉型進入新職位，以提升自己的競爭力。

最後，微軟近期以ChatGPT為基礎，推出的新版Bing瀏覽器也成為熱議焦點，除了傳統的關鍵字搜索外，新版瀏覽器更是可以用日常語句進行搜尋，也能協助故事與專案構想等延伸用途。有網友對新版瀏覽器提出觀點，表示「未來的Bing不再只是個搜尋框，而是用戶身邊的助理、個人規畫師和創意夥伴」；不過近期就有網友在使用新版瀏覽器時發現「新版Bing聊太久會出現精神錯亂的言論，反駁他還會惱羞成怒，看起來超不妙的」，認為人工智慧與搜索引擎的結合還有待提升。

你有使用過ChatGPT嗎？雖然現階段對於人工智慧領域還有許多未知與疑問，但我們仍可以妥善利用這個資源，更有效率的吸收知識、完成創作。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「ChatGPT」相關討論則數。觀測期間：2022/0/05~2022/02/19，共兩週觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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