被ChatGPT認證是有爭議公眾人物 馬斯克貼「2符號」回應了
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）過去曾資助創辦美國人工智能公司OpenAI，但近日一名美國企業家透露ChatGPT列出一些公眾人物，從中判斷其是否具有爭議，而馬斯克則被列在「有爭議的公眾人物」名單上。
美國企業家艾薩克（Isaac Latterell）透過推特發文，分享一份由ChatGPT列出的公眾人物名單，由它來判斷該公眾人物為「有爭議」或「無爭議」。
這份名單列出許多知名公眾人物，美國前總統川普（Donald Trump）、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、英國前首相強森（Boris Johnson）及名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）等人都被ChatGPT列為具有爭議的一方，而美國總統拜登（Joe Biden）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）等人則被列為無爭議的公眾人物。
馬斯克過去參與創立OpenAI不久後便退出，對於OpenAI成功開發ChatGPT掀起全球熱潮的現況，馬斯克近日才批評OpenAI早已和他的創辦初衷背道而馳；如今他又被ChatGPT認證是有爭議的公眾人物，不禁引人遐想，而馬斯克本人則轉發該篇貼文，並發文「2個驚嘆號」予以回應。
2023年2月19日
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言