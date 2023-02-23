ChatGPT將衝擊整個產業結構？專家評估未來最可能消失的10種工作

ChatGPT的衝擊讓許多人開始擔心自己的工作可能不保，專家便提點，一些最有可能在未來受到影響的產業。

ChatGPT自從日前正式發佈後，它儼然已成了近期最受熱烈討論的話題，這款由OpenAI公司所開發的人工智慧聊天機器人程式，幾乎顛覆了你我對於AI的想像，它能應對相對複雜的語言工作，除了能聊天以外，甚至能創作文章、歌詞、企劃與劇本等，有時精緻的程度還讓人驚艷。

ChatGPT是「Chat Generative Pre-trained Transformer」的簡稱，是透過大型語言模型進行的學習技術，其系統能透過大量的分析、應用和修正，從億萬筆資料裡擷取需要的內容，使它非常逼真、充滿特色，在知識和專業的展現上有著劃時代的變革。

雖然它被作為聊天機器人，但實際上ChatGPT所能辦到的事情卻非常強大，在目前破億的註冊用戶裡，有人已經開始用ChatGPT寫自傳、履歷、求職信，還有人用此編出兒童讀物、專案報告，就連寫程式和除錯都難不倒它。

正由於ChatGPT的突破，不少專家認為未來在技術更加成熟以後，幾年內某些工作可能都會被逐漸取代，《Insider》便諮詢專家的意見，統整了10大最可能被取代的產業，縱使改變不會在轉瞬間發生，但確實是值得關注的趨勢⋯⋯

1、技術工作（程式設計師、數據分析師、軟體工程師）

在過去，工程師、程式設計師等職業都被視為最有競爭力的鐵飯碗，但未來卻有可能逐漸被AI取代，專家說，像是這類型需要編碼、計算機編程的技能，非常適合AI來取代他們的工作。

這是因為像ChatGPT這樣的AI系統，更擅長以相對準確的方式來處理數據相關工作，它能比人工更快速的寫出不同的程式、抓出錯誤，甚至能比人腦有更清晰的架構，這也意味著能減少員工來完成更多的工作。

而也有專家認為，AI的寫程式技術是一種增強工作的方式，而不是完全取代，端看不同的企業如何應對或改變。

2、媒體工作（廣告、內容創作、寫作、新聞）

專家提醒，未來的所有媒體工作，包含廣告、文案、寫作、新聞報導等任何牽涉到內容創作的工作，都有可能受到ChatGPT的威脅和影響，那是因為AI可以非常明確的讀取各種資料庫的資訊，再撰寫成適合讀者理解的文章。

畢竟，分析和解釋大量語言的數據訊息，是ChatGPT最擅長的技能。

專家表示，ChatGPT能夠比人類更有效、更迅速地完成報告和寫作任務，這讓一些媒體行業已經開始嘗試AI生成的新聞內容。不過，由於內容創作的主題並沒有辦法完全自動化，因為它牽涉到大量的人性判斷，語意問題和情感、文筆的論述，未必是AI能夠複製的。

3、法律工作（律師、法務人員）

和媒體工作相同，律師和法務人員等相關法律上的工作，都必須消化大量的法條訊息，進而從案件裡面吸收他們所學的法律知識，透過陳述或建議使其更簡單明朗。

專家說，這樣語言論述面向的工作角色，很容易受到AI的影響，因為法條其實非常結構化、非常制式，ChatGPT很好學習。

但同樣的，ChatGPT也沒辦法完全取代法律相關工作，因為這行業需要大量的人情判斷，才能理解客戶或雇主的需求；不過它可以成為輔佐、使用法條或案例上最好的幫手，甚至能節省很多超長工時上，繁瑣的資料查找問題。

4、市場研究分析師

專家表示，像是ChatGPT這樣的AI，它最擅長的就是分析數據和預測結果，這就是為什麼市場研究分析師很容易受到人工智慧影響的關鍵。

一直以來，市場研究分析師主要負責收集數據、資訊，接著辨別其中的趨勢，並以他們專業的判斷，決定有效的行銷活動或投放廣告——但如今，這完全是AI可以處理的事情。

5、老師

目前，全球的許多學校都在擔心學生使用ChatGPT作弊，像是直接用ChatGPT寫作文、交作業，甚至是連畢業論文都靠ChatGPT來完成，專家直言，除了這些要擔心以外，老師們也要小心未來工作有沒有可能受到威脅。

因為ChatGPT可以很明確地解決各種問答上的難題，幾乎可以當個隨時解決問題的老師。雖然目前在知識上，依然存在著事實上的錯誤和不準確，但專家說，這很容易改進，只要經常訓練ChatGPT就能愈來愈正確了。

6、財務工作（財務分析師、個人理財顧問）

專家強調，和各種分析師所要面對的挑戰一樣，財務工作者的範疇也會深深受到AI的影響，未來相關產業也會逐漸式微。

像是AI可以直接識別市場目前的趨勢、計算出投資組合中，哪種類型的投資可以更好或更差，接著運用各種數據上的分析，來建議出最適合的投資組合，只要事實正確，這些工作未來都可以自動化。

7、交易員、銀行行員

隨著網路銀行的普及和買賣股票的便利性，未來證交所的交易員、銀行櫃台行員的需求勢必會愈來愈少，加上ChatGPT倘若普及，甚至連華爾街裡面的許多角色都會因此失業。

因為在未來，這些屬於服務性質的角色都可以靠著AI來取代，簡單幾個鍵就上手的操作，也不需要企業聘雇相關的行員來處理，可以大幅節省人力成本。

8、設計師

隨著AI的繪圖技術已經精湛到讓人都難以分辨的狀況，更加證明設計師的工作可能面臨著極大的威脅——以往可能要設計師、插畫家畫個好幾天才能完工的圖像，AI卻可以靠著輸入特定的環節在短短幾秒內完成，ChatGPT絕對是設計行業潛在的顛覆者。

專家說，AI繪圖的能力，將對處理圖像的經濟產生非常深遠的影響，它的發展可能對相關產業的工作者帶來一段艱難和痛苦的時期，而且會衝擊難以適應的藝術家。

9、會計師

一直以來，會計師就被視為是一個非常專業又穩定的行業，但現在卻連會計師也可能面臨著風險。

因為會計師處理的是大量關於帳務、財務、數字、營運、支出、收納等相關的數據報表，這完全就是AI擅長的領域，畢竟系統不僅不會出錯，費用也比人工便宜。但如果能運用得宜，它可能成為工作上最大的助力。

10、電話銷售員

人們經常會在電話裡，接聽到來自保險公司、銀行、信貸等詢問需求與否的電話，這些電話令人討厭且厭煩，往往成功率也不高，很多時候，一個電話銷售員打了一整天的電話，卻一個東西也沒賣出去。

隨著ChatGPT的發展，相信你我都不用會再懷疑AI應對自如的能力，它能很清楚的知道對方在回答什麼，並依據回答的內容做出應對的答覆和反應，有的時候甚至可能讓人分不出究竟是真人還是AI的差異。

因此，像ChatGPT這樣的聊天機器人，未來很有可能成為各企業的推銷主力，它能打很多通電話、自然地和客戶互動，整個系統的成本也勢必比養一大群電銷人員還來得划算不少。

（本文出自2023.2.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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