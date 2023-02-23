微軟放寬新版Bing每日對話次數上限 測試新版解答互動模式

不久前才因應新版Bing搜尋服務出包情況限制對話次數，微軟稍早再次宣布放寬部分限制，將讓使用者每次能與Bing搜尋服務進行6次問答，每天對話次數也增加為60次。

雖然相比日前公布每次僅能進行5次問答，每天最多僅能進行50次對話的情況僅增加一些，但微軟表示將會針對使用情況持續放寬，預期可讓每天對話次數上限放寬至100次，同時重複提問內容將不會列入計算。

在先前說法中，微軟表示針對Bing搜尋服務提供解答錯誤情況，日後會配合增加事實數據量，藉此提高Bing搜尋提供解答的正確性，同時也會讓使用者針對內容正確性給予反饋意見。

而除了透過限制問答次數避免人工智慧系統運作異常，限制問答次數其實也能有效降低使用者刻意惡搞人工智慧的情況，避免大量以負面資訊影響人工智慧運作情況。

另外，Bing搜尋團隊更強調接下來將會測試讓使用者選擇以更精簡答案回覆，或是透過更長、更豐富內容回答提問，藉此以更合適結果呈現使用者想得到答案，或是讓使用者能以更簡短內容獲得解答。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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