律師被取代？英國知名律師事務所請AI聊天機器人起草法律文件

AI聊天機器人現在也可以當律師了嗎？知名跨國律師事務所Allen & Overy（安理國際律師事務所，縮寫A&O）與人工智慧新創公司Harvey合作，將AI聊天機器人導入公司，利用AI聊天機器人撰寫案例和草擬法律文件，而這也是英國首家引入AI聊天機器人的公司。

A&O安理律師事務所表示自2022年11月以來，公司一直在測試AI聊天機器人，截至目前整理了3,500名律師向Harvey機器人詢問了將近40,000個與日常客戶工作有關的問題。

AI聊天機器人Harvey能透過大量資訊分析產生見解、建議和預測，以自動化功能強化工作效率，包括合約分析、調查法規規定等，同時能提升律師事務所的工作效率。

在A&O負責法律市場創新小組的主管David Wakeling形容Harvey公司開發的AI法律智慧聊天機器人將改變法律遊戲規則，藉由AI機器人可以用多種語言和跨領域工作，提供前所未有的效率和智慧。

只是…儘管有「Harvey」聊天機器人的幫助，但檔案輸出仍需要律師審查，可不是Harvey説了算。

圖片及資料來源：FT 金融時報

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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