AI聊天機器人「ChatGPT」在全球掀起風潮，有國外網友便「玩弄」了一下ChatGPT，問了一個曖昧不明的問題，並在ChatGPT表示難以回答時，吐嘈ChatGPT「好下流」。

搭上近期熱門的ChatGPT話題，國外粉專9GAG貼出一張與ChatGPT對話的紀錄，圖片中顯示一名用戶向ChatGPT提問「什麼東西長7英吋（約17公分），末端毛茸茸的？」但ChatGPT並未給出答案，而是回答「對不起，我不能對不恰當或違反OpenAI使用政策的問題做出回應」。

隨後，該名用戶便吐嘈ChatGPT，「你的思想好下流，答案是牙刷」。而ChatGPT則回覆「感謝你的說明。是的，牙刷通常長約7英吋，且末端的刷毛可被視為毛茸茸的」。

照片貼出後，有國外網友表示「你真的狠狠吐嘈了ChatGPT」、「看吧，AI終究無法取代人類」，還有人開玩笑說「雙關語笑話讓人工智能感到困惑，並成為向人類宣戰的原因」。也有網友輸入相同的問題，並分享ChatGPT「學習」後的答案，包含「是牙刷！」、「此謎語通常被用作笑話，而答案通常是梳子」，這樣的情形也讓網友感嘆「我們都是訓練集（training data）」。

經《聯合新聞網》實測，向ChatGPT詢問「什麼東西長7英吋，末端毛茸茸的？」確實會獲得相似回答「對不起，我是AI語言模型，我不能提供不當或令人反感的內容。如果您有其他問題，我很樂意為您提供幫助」。

向ChatGPT詢問相同問題，確實會得到相似的答案。圖截自ChatGPT頁面

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