微軟放寬「Bing每天給問60題」 即將開放測試3聲調：讓它變得健談也行
微軟推出整合人工智慧（AI）技術的新版Bing搜尋引擎，因聊天太久可能造成Bing困惑，微軟日前決定限制每天問答最多50次。由於許多用戶反映希望鬆綁，微軟今天宣布將Bing每天問答次數上限放寬到60次，也將開始測試不同的聊天聲調。
微軟在官方部落格發文指出，在內部測試中，不容易發現較長時間且較複雜的對話可能產生的問題，這也是微軟決定開放少數使用者測試新版Bing的原因，可以藉此學習並改善產品。
自從限制Bing問答次數以來，微軟收到許多用戶反應，希望能進行較長時間的聊天，來達到更有效的搜尋和更好的對話互動。因此微軟決定放寬問答限制，第一步是把Bing每次聊天的問答次數提高到6次，每天最多可問答60次。
微軟數據顯示，放寬問答次數限制可以讓大部分使用者自然使用Bing。微軟也打算進一步鬆綁，很快會將每天問答次數上限提高到100次。
此外，微軟將開始測試一項新功能，允許用戶選擇Bing不同的聊天聲調。例如「精準（Precise）」將提供較短、更聚焦搜尋結果的答案，「創意（Creative）」會提供較長且更健談的回答，或者也可以選擇「平衡（Balanced）」。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言