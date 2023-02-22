加入AI太燒錢？微軟宣布5月起調漲Bing搜尋API費用 漲幅逼近900%

微軟表示，將提高使用Bing搜尋引擎API的費用，部分方案價格漲幅甚至高達9倍，預計從今年5月1日開始以新價格計費。

使用Bing搜尋引擎API的費用計算方式，是以呼叫API次數為基礎，在此次費用調整說明中，微軟依然在每月提供前1000筆呼叫使用次數免費，超過次數則會依照使用方案計價，而此次調整後的價格漲幅約在257%至900%之間。

同時，微軟表示定期評估各項服務產生價值與對應價格，藉此適時調整使用Bing搜尋引擎API的費用。而此次宣布調漲價格消息，則是讓人猜測可能與近期宣布與OpenAI合作，在新版Bing搜尋服務導入ChatGPT聊天機器人技術，其中可能增加不少搜尋產生成本。

以先前市調數據顯示透過ChatGPT技術進行搜尋所產生成本，可能是Google搜尋服務背後產生成本的7倍，而若OpenAI選擇使用微軟的Azure雲端服務，藉此降低相關成本費用，實際開銷可能會是Google搜尋服務的4倍左右。

或許基於這樣的成本增加，使得微軟近期傳出已經與廣告業者洽談用於新版Bing搜尋服務的廣告呈現模式，希望能在新版Bing搜尋服務產生更多廣告營收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

udn討論區