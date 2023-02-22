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ChatGPT3個月聲量衝破7萬筆！港大憂AI人工智慧釀抄襲問題：全校禁用

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
由美國人工智慧公司OpenAI所研發的AI模型「ChatGPT」近期成為熱門話題。（聯合報系資料照／記者侯永全攝影）
由美國人工智慧公司OpenAI所研發的AI模型「ChatGPT」近期成為熱門話題。（聯合報系資料照／記者侯永全攝影）

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

由美國人工智慧公司OpenAI所研發的AI模型「ChatGPT」近期成為熱門話題，許多人常常在社群上曬出自己詢問ChatGPT問題後所獲得的解答，意料之外的內容讓人覺得非常有趣。不過最近開始有人將這套系統運用在作業、報告上，引發許多爭議，香港大學也在日前開出第一槍，宣布全校禁用ChatGPT。

3個月討論聲量破7萬筆　「ChatGPT」成「人工智慧」熱門議題

能夠根據提問及各種條件生成相應文字內容回答用戶、與之互動的ChatGPT，去年（2022）下半年開始在網路上竄紅，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「ChatGPT」首次在網路上引起討論，是在2022年12月8日，也就是ChatGPT於2022年11月30日的初次發布後一週左右，開始有人對這項新科技感到好奇，也慢慢出現相關討論（709筆）。

「ChatGPT」近3個月聲量趨勢變化

▲「ChatGPT」近3個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

在今（2023）年2月10日，消息指出ChatGPT在與Google進行模擬面試時被認可具有三級工程師（Google內部初階工程師，年薪可達500萬以上臺幣）的能力，讓許多人開始思考人類是否會被AI模型取代，網路上也不斷出現相關話題，使得「ChatGPT」的網路聲量飆升至最高峰（4,948筆）。從ChatGPT出現到竄紅，3個月的時間內網路聲量已經高達72,518筆。此外，在近3個月內有關「人工智慧」的網路熱門關鍵字中也出現了「ChatGPT」及其開發單位「OpenAI」，顯示出這是近期關於人工智慧的熱門話題。

▲「人工智慧」近3個月熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

港大開第一槍禁用ChatGPT　清大成立專案小組、臺大持開放態度

ChatGPT可謂近期最火熱的科技話題，不過也相應地產生不少問題，對於這個能夠協助查找資料，甚至是撰寫論文、編寫程式碼的AI模型，許多學校開始擔心學生應用在學習上會衍生出報告、作業、論文的抄襲問題。為了杜絕這種情況，香港大學已在日前宣布全校禁用ChatGPT，表示在課堂及作業中使用ChatGPT或其他AI工具符合抄襲定義，成為第一間明文禁止ChatGPT的大學。

至於國內，清華大學也針對ChatGPT成立專案小組，以方便應對未來可能出現的各種情況。而臺灣大學對此則抱持開放態度，表示AI科技已是不可避免的新趨勢，希望能用正面的角度善加利用。臺大資訊工程學系特聘教授陳信希向中央社記者表示，雖然開始有學校及組織明文禁止使用ChatGPT產生文章，但要限制學生使用有一定難度，不如以正面態度看待這項新科技，引導學生正確的使用觀念，使其成為協助教學及研究的利器。


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月22日至2023年02月19日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『ChatGPT』、『人工智慧』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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