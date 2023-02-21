驚吐創立OpenAI是為了「與Google抗衡」 馬斯克見現況嘆：早就變質了
Tesla執行長Elon Musk表示，過去參與創立的OpenAI是定位在非營利機構，但認為如今的OpenAI早已「變質」。
Elon Musk說明，當初參與創立OpenAI是為了與當時大量投入人工智慧技術的Google抗衡，因此在名稱中採用「Open」的描述，目的就是強調開源。
不過，在Elon Musk於2018年退出OpenAI，後者在2019年調整其營運模式，改以有限營利方式接受微軟提供10億美元資助，而近期更獲得微軟高達100億美元投資，目前市場估值約增加至290億美元。
但以目前OpenAI發展情況來看，依然處於虧損情況，因此開始透過服務計費方式增加收入，同時在與微軟深度合作情況下，預期將使OpenAI能獲得更多增加營收機會。
OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023
Not what I intended at all.
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言