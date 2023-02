驚吐創立OpenAI是為了「與Google抗衡」 馬斯克見現況嘆：早就變質了

Tesla執行長Elon Musk表示,過去參與創立的OpenAI是定位在非營利機構,但認為如今的OpenAI早已「變質」。

Elon Musk說明,當初參與創立OpenAI是為了與當時大量投入人工智慧技術的Google抗衡,因此在名稱中採用「Open」的描述,目的就是強調開源。

不過,在Elon Musk於2018年退出OpenAI,後者在2019年調整其營運模式,改以有限營利方式接受微軟提供10億美元資助,而近期更獲得微軟高達100億美元投資,目前市場估值約增加至290億美元。

但以目前OpenAI發展情況來看,依然處於虧損情況,因此開始透過服務計費方式增加收入,同時在與微軟深度合作情況下,預期將使OpenAI能獲得更多增加營收機會。

OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.



Not what I intended at all.