驚吐創立OpenAI是為了「與Google抗衡」 馬斯克見現況嘆：早就變質了

Tesla執行長Elon Musk表示，過去參與創立的OpenAI是定位在非營利機構，但認為如今的OpenAI早已「變質」。

Elon Musk說明，當初參與創立OpenAI是為了與當時大量投入人工智慧技術的Google抗衡，因此在名稱中採用「Open」的描述，目的就是強調開源。

不過，在Elon Musk於2018年退出OpenAI，後者在2019年調整其營運模式，改以有限營利方式接受微軟提供10億美元資助，而近期更獲得微軟高達100億美元投資，目前市場估值約增加至290億美元。

但以目前OpenAI發展情況來看，依然處於虧損情況，因此開始透過服務計費方式增加收入，同時在與微軟深度合作情況下，預期將使OpenAI能獲得更多增加營收機會。

OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.



Not what I intended at all. — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

udn討論區