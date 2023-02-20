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聊天機器人講道 牧者：缺少核心靈魂

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

ChatGPT真的那麼神？！美國AI聊天機器人ChatGPT推出後，不只立即吸引百萬用戶趨之若鶩加入使用，更被吹捧可能會取代教會牧師等工作。不過，對此，多數美國教會牧師一致認為，AI確實有其數據匯聚與分析的優勢，卻無法呈現核心的「靈魂」。

AI無法呈現同情心

據《紐約郵報》報導，AI聊天機器人撰寫的講道，確實令外界見識到AI強大的撰寫能力，但美國南方浸信會神學院神學院長赫夏爾約克指出，「我只能說，裡面缺少了靈魂。縱使有偷懶的牧師可能會使用AI來撰寫講道內容，但傑出的牧羊人，喜愛講道、愛世人的牧師並不會這樣做。」

紐約猶太教拉比約書亞富蘭克林也指出，「ChatGPT在智慧呈現上或許可圈可點，但問題在於它有同情心嗎？答案是不可能，因為只有群體與關係才能將人與人凝聚。」

一位新約學者托德布魯爾在去年底也曾要ChatGPT幫他寫一篇聖誕節的講道，還要求內容要加入《路加福音》關於耶穌出生的描述，以及馬丁路德與歐巴馬等人說過的話，結果發現AI不只完全達到他提出的要求，內容還超越過去幾年自己寫的講道。不過，他還是指出，「AI似乎真的懂得為什麼耶穌出生這件事是好消息，只可惜缺少了人性的溫度。」

牧師能傳達改變的見證

已經牧會32年的浸信會牧師麥克格倫今年1月也指出，「我不相信AI會取代牧師的工作，因為AI講道絕對無法打動人心，因為福音不等於文字，而是一個生命歷經改變的見證。」

知名神學家羅素摩爾也表示，「講道需要這個人懂得其內容，而且可以將這種明白傳遞給人們，而不是只是單純傳遞資訊。生命改變的消息需要由人親自來訴說。」

善用AI來助人

據《基督教郵報》報導，密西根加爾文學院資訊長佩吉表示，「當世界越加複雜與自動化，我們必須更加關注內心的事。AI或許能寫出神學角度上準確甚至美麗的禱告文，但如果不是發自當事人內心的禱告，那只是言語而已。」

他也表示，諸如ChatGPT等AI系統如果被基督徒當成工具正確使用，將可為聖經教導關心他人的事情上帶來重大改變，例如AI系統可以藉由提供關於社會服務與支援的資訊來幫助有需要的人，幫助他們獲得改善生活所需的協助。

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