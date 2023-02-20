打造ChatGPT的前谷歌員工爆料：前東家早過時

微軟投資、OpenAI推出的ChatGPT，當初問世的感謝名單上，竟包括前谷歌員工？其實，OpenAI團隊早有不少從Google旗下人工智慧部門跳槽來的人士，而這些前谷歌員工爆料直指，前東家的文化守舊到讓人想睡覺。

微軟和谷歌在人工智慧領域上的纏鬥，正在迎向一個新的高潮。

根據《The Information》報導，過去幾個月中，OpenAI雇用了至少12名來自Google的員工，其中有數名研究員的工作就是協助打造ChatGPT，讓它去年年底得以面世。

事實上，在OpenAI官網中發表ChatGPT的文章裡面，列出的感謝名單就有這幾位員工的名字。

Google工作文化「令人想睡覺」，工程師決定跳槽

任職於字母公司（Alphabet，谷歌的母公司）人工智慧部門谷歌大腦（Google Brain）的員工時受訪時表示，那裡的工作文化讓人昏昏欲睡，除了有令人難受的官僚作風，對於新產品提議的過度謹慎，也是問題。這些都讓人想另覓它職。

另外也有員工不滿地抱怨，過去幾年自己就曾經建議公司，應該將對話功能加到搜尋引擎當中，但沒有得到任何回饋，因此他們決定離開。

不過，谷歌的人工智慧部門人才濟濟，就算打造自然語言模型BERT的作者、Python熱門機器學習scikit-learn套件的開發者、專攻語言模型的研究員等人轉頭走向OpenAI，谷歌大腦仍有800位以上、來自世界各地的頂尖科學家。

其實，早年谷歌也是透過挖角，擴充自家的人才資源，如今物換星移，反倒成為他人挖角對象。

賠錢也要推，微軟CEO：我們逼谷歌出招

微軟先是宣布將ChatGPT納入線上會議軟體Microsoft Teams的Premium版，接著又推出整合ChatGPT的新版Bing搜尋引擎。谷歌則是在臨時舉辦的產品發布會推出類似ChatGPT的自家服務學徒Bard，不過因為回答事實性問題出錯，導致股價下跌。然而，對於谷歌來說，是否要在搜尋引擎中加入人工智慧對話服務，將會面臨一個兩難局面。

根據流量分析工具StatCounter 2022年6月的數據，微軟的搜尋引擎Bing的市佔率約為3%左右，谷歌則約為91%，兩者的差距可謂極大，不過，這反而成為了微軟進攻的契機。為什麼這樣說？

字母公司2022年的營收當中，約58%來自搜尋相關業務， 微軟則只有6%。根據半導體產業分析機構Semi Analysis的首席分析師普特爾（Dylan Patel）估計，谷歌可以從使用者的每次搜尋獲得1.61美分（100美分等於1美元）的收益，但成本也要1.06美分。

在微軟將ChatGPT整合進Bing搜尋引擎後，若谷歌想要跟進微軟，將自家的對話式服務提供給一般用戶使用，則必須確保每次調用模型的成本要在0.5美分以內，否則就會賠錢。

OpenAI的執行長奧特曼（Sam Altman）曾說過， ChatGPT的成本是以每次對話計費，每次大約都要花上幾美分，普特爾則估計每次使用的成本約為0.36美分。對微軟來說，納入ChatGPT，其實對自身業務不利。首先，它的運算成本會減少毛利；再者，因為對話式的搜尋引擎服務品質高於原先的純搜尋，這樣會減少使用者的搜尋次數，進而侵蝕了微軟能夠從Bing使用者賺得的廣告收益。

當ChatGPT橫空出世，搜尋引擎的毛利率將永恆下降

不過，ChatGPT的破壞力，是革了業界所有搜尋引擎的命。事實上，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）就大方地承認，「從現在開始，搜尋的毛利率將會永遠下降。」但他仍毅然決然地推出新版本的搜尋引擎服務，讓谷歌不得不做出回應，反正對微軟來說，搜尋引擎業務只佔了6%，對谷歌來說，卻是超過五成的核心業務，正因為自家排名後、體量小，反而能夠眉也不皺地自我犧牲。

納德拉同時也意味深長地說，新版本的Bing將會讓谷歌出來跳舞，而他想提醒世人，逼得谷歌舞動的，就是微軟。

接受美國知名科技新媒體Stratechery 創辦人湯普森（Ben Thompson）訪問時，奧特曼也不忘挖苦谷歌，他表示和微軟的合作是雙贏局面，不過對於某個「暮氣沉沉、壟斷市場的搜尋引擎」來說，就不會很樂於見到市場上的新挑戰了。奧特曼的諷刺，很明顯就是在針對谷歌。

科技巨頭對戰，爭產品、爭市占，也爭人才。微軟如今動了起來，攪亂一池春水，正如同奧特曼所說，「搜尋引擎的競爭對於用戶來說是場勝利。」能從這場戰爭中獲得利益的，除了成功企業背後的股東、運算晶片業者如輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD），受益最大的就是消費者。

（本文出自2023.2.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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