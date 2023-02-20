微軟勝谷歌！Bing+ChatGPT實測更強？

AI大戰，微軟對決谷歌首戰勝！週三發表會上，當微軟展示將ChatGPT融入自家搜尋引擎Bing，現場外媒均指升級效果超有感。光是實測AI寫文章，文筆明顯提升。至於三大升級功能，其中包括了可聊天回應多元資料，當你每天的食衣住行育樂指引。想自己試試？Bing也已開放測試。

本週四（9日），矽谷兩大業者微軟（Microsoft）與谷歌（Google）同日開發表會拚AI，首戰微軟大勝！被認為AI專利較強的Google，開發表會途中竟然找不到手機，用來對決ChatGPT的聊天機器人Bard還答錯答案，讓原本可以大肆宣傳曝光的發表活動，秒變公關災難。

同時間，微軟發表加入了ChatGPT的全新搜尋引擎Bing升級，則讓人驚豔連連，導致當日瞬間兩家公司股價兩樣情：微軟一度漲、Google母公司Alphabet則慘跌7%，只能說殘酷。然而，微軟這次的發表會，真的讓長久以來無法和Google搜尋匹敵的Bing升級有感嗎？據《Verge》等外媒報導，以下是三點明顯可看出的提升之處。

Bing有了ChatGPT加持，三大有感升級

1. 創作文筆變好

首先，據外媒記者實測，當ChatGPT可以透過Bing搜尋提升能耐，寫作能力大為提升。之前ChatGPT常被批評對答只懂說無聊官話，寫文章尚稱通順卻欠缺趣味。這次升級文筆真的變好了。

例如請它幫一位慘遭AI淘汰的資料分析師寫離職信，已可以栩栩如生地描繪出人類員工被主管「嫌棄」的情境：『雖然您說AI只是幫助我們工作的工具，可是現在你每次看到那台機器，總是眼睛發亮、說話也變和緩，但對我卻是愛理不理！所以，我決定省下你的麻煩，自行走人。』

2. 結合自家搜尋引擎Bing，可以幫你讀新聞、網購比價、規劃出遊

ChatGPT受制於訓練的內容是2021年以前舊資訊，因此問它新知常常一問三不知或亂答。這次升級更強調結合搜尋引擎Bing可以秒懂新趨勢，就算是今天當發生的新聞，不但可以幫你搜尋，還能立即幫你製成重點摘要。

事實上，當昨日發表會剛結束，便有記者詢問ChatGPT這次微軟Bing發表會的新聞，只見它馬上彙整從Bing搜尋出的結果，從多個新聞來源中迅速整理出該發表會的內容，相當高效。另外，也可以幫你搜尋網路來比價產品，找美食餐廳，或者規劃旅遊行程，食衣住行育樂的指引都可靠它。

3. Bing與ChatGPT結合Edge瀏覽器，兩大擴充功能更好用

目前ChatGPT和Bing結合的創新功能，都只限於在微軟專屬的Edge瀏覽器上使用，讓有些習慣用Google chrome瀏覽器的人士認為，微軟又在搞封閉戰爭。不過，畢竟Edge是微軟自家產品，同時微軟也提供了兩個新的擴充功能「Chat」與「Compose」，可以讓ChatGPT的使用更多元。

在搭載ChatGPT與Bing後，現在Edge網頁的側邊欄會出現「Chat（聊天）」與「Compose（創作）」兩個選項，若你選「Chat」，就可以幫你瀏覽你想知道的新資訊，並整理成重點。使用「Compose」則會依照你的指示，直接幫你生出一篇臉書文案或者一封email的初稿，如此可以快速幫助客服業務或社群行銷人士達成任務。兩個功能都相當實用。

至於ChatGPT還有什麼需要提升？它的問答錯誤率仍不低，並非萬事通，即便背後團隊OpenAI的執行長奧特曼（Sam Altman）都曾多次強調。但是，團隊確實還在努力改進中。現在他們也善意置入群眾糾錯功能。

在這次發表會上，微軟官方團隊也表示，倘若你現在詢問搭載ChatGPT的Bing任何問題，發現答案明顯錯誤，可以直接點「Dislike（不喜歡）」按鈕。這個回饋將馬上轉成糾錯信，寄到微軟工程師團隊的信箱中，以方便他們檢視修正。

已開放測試，未來連寫Office文件與簡報都有AI幫忙

到底好不好？有興趣試用看看的不妨到訪這個測試網站，頁面上的方塊可提示你可問的問題，也可在此加入等候清單，未來正式開放馬上通知你。

如此看來，當傳統的搜尋引擎有了生成式AI這個新武器，功力確實大增，而微軟據傳還想將ChatGPT融入到Office各類功能中，幫你寫文章、做Excel表格或簡報PPT都可以用AI加速。未來對於上班族助益不小。不過要來跟微軟對決的矽谷公司也只會愈來愈多，蘋果、Meta與亞馬遜都表示過興趣，這場AI大戰誰最後勝出，還很難說。

（本文出自2023.2.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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