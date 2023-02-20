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找到bug了？他限制1條件讓ChatGPT頻道歉 認證他是「讓AI連跪2次」的男人

聯合新聞網／ 綜合報導
AI機器人ChatGPT掀起全球熱潮。路透
AI機器人ChatGPT掀起全球熱潮。路透

AI聊天機器人ChatGPT掀起全球熱潮，許多網友們帶著好奇心與ChatGPT展開對話，但科技媒體「蘋果仁」創辦人呂哲宇似乎發現ChatGPT存在的bug，他與ChatGPT展開對話前先向它下達1指令，更利用這項指令讓AI機器人下跪2次。

呂哲宇透露在和ChatGPT對話以前，他先對ChatGPT提出「限制只能用10個字以內回答問題」的要求，但後續問答過程中，ChatGPT卻都無法完成要求。對於ChatCPT無法遵守應答超過10個字的要求，呂哲宇狠嗆「如果再犯錯（回答超過10個字）就要在句尾加上『（跪）』表達歉意」；未料，ChatGPT在後續的對話中仍連續回答超過10字的規定，但ChatGPT也回應2次「（跪）」來完成要求。

呂哲宇向AI機器人ChatGPT下達1條件限制，當場讓ChaGPT「連跪2次」。圖／取自Joey Lu臉書
呂哲宇向AI機器人ChatGPT下達1條件限制，當場讓ChaGPT「連跪2次」。圖／取自Joey Lu臉書

呂哲宇向AI機器人ChatGPT下達1條件限制，當場讓ChaGPT「連跪2次」。圖／取自Joey Lu臉書
呂哲宇向AI機器人ChatGPT下達1條件限制，當場讓ChaGPT「連跪2次」。圖／取自Joey Lu臉書

呂哲宇向AI機器人ChatGPT下達1條件限制，當場讓ChaGPT「連跪2次」。圖／取自Joey Lu臉書
呂哲宇向AI機器人ChatGPT下達1條件限制，當場讓ChaGPT「連跪2次」。圖／取自Joey Lu臉書

呂哲宇再一次對ChatGPT惡作劇，他詢問「難道違反最初設下的規定，不必道歉嗎？」ChatGPT則表達歉意，且承諾會更加努力地遵守規定，呂哲宇要求它要在文末加上「（跪）」字樣，但ChatGPT則不甘示弱地回嗆「我不需要跪，這只是一個虛擬對話，我會盡力遵守您的要求，並且改進我的表現」。

呂哲宇向AI機器人ChatGPT下達1條件限制，當場讓ChaGPT「連跪2次」。圖／取自Joey Lu臉書
呂哲宇向AI機器人ChatGPT下達1條件限制，當場讓ChaGPT「連跪2次」。圖／取自Joey Lu臉書

和ChatGPT玩到最後，呂哲宇發現ChatGPT的回答開始變得「有點嗆」，怕愈玩火藥味愈重，呂哲宇表示「我自己先怕了」便結束與ChatGPT的對話。

「叫ChatGPT跪」事件在網上引起關注後，呂哲宇開始好奇此舉是否會「改變整合ChatGPT的新版Bing的搜尋結果？」呂哲宇再度展開與AI機器人的對話，他詢問新版Bing關於他個人的資訊（輸入關鍵字為「呂哲宇、ChatGPT、bug）後，果不其然發現他成為了「被認證為讓AI連跪兩次的男人」。

對於這個新發現，呂哲宇向新版Bing解釋自己只是在臉書發廢文，而它也回應「呂哲宇可能只是想要測試ChatGPT的能力和限制，並不是真的想要傷害或羞辱它」，這讓呂哲宇忍不住笑虧「幸好ChatGPT很懂我，看來我在天網審判日那天應該Safe了」。

ChatGPT 聊天機器人 Bing AI 微軟

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