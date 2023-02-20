找到bug了？他限制1條件讓ChatGPT頻道歉 認證他是「讓AI連跪2次」的男人
AI聊天機器人ChatGPT掀起全球熱潮，許多網友們帶著好奇心與ChatGPT展開對話，但科技媒體「蘋果仁」創辦人呂哲宇似乎發現ChatGPT存在的bug，他與ChatGPT展開對話前先向它下達1指令，更利用這項指令讓AI機器人下跪2次。
呂哲宇透露在和ChatGPT對話以前，他先對ChatGPT提出「限制只能用10個字以內回答問題」的要求，但後續問答過程中，ChatGPT卻都無法完成要求。對於ChatCPT無法遵守應答超過10個字的要求，呂哲宇狠嗆「如果再犯錯（回答超過10個字）就要在句尾加上『（跪）』表達歉意」；未料，ChatGPT在後續的對話中仍連續回答超過10字的規定，但ChatGPT也回應2次「（跪）」來完成要求。
呂哲宇再一次對ChatGPT惡作劇，他詢問「難道違反最初設下的規定，不必道歉嗎？」ChatGPT則表達歉意，且承諾會更加努力地遵守規定，呂哲宇要求它要在文末加上「（跪）」字樣，但ChatGPT則不甘示弱地回嗆「我不需要跪，這只是一個虛擬對話，我會盡力遵守您的要求，並且改進我的表現」。
和ChatGPT玩到最後，呂哲宇發現ChatGPT的回答開始變得「有點嗆」，怕愈玩火藥味愈重，呂哲宇表示「我自己先怕了」便結束與ChatGPT的對話。
「叫ChatGPT跪」事件在網上引起關注後，呂哲宇開始好奇此舉是否會「改變整合ChatGPT的新版Bing的搜尋結果？」呂哲宇再度展開與AI機器人的對話，他詢問新版Bing關於他個人的資訊（輸入關鍵字為「呂哲宇、ChatGPT、bug）後，果不其然發現他成為了「被認證為讓AI連跪兩次的男人」。
對於這個新發現，呂哲宇向新版Bing解釋自己只是在臉書發廢文，而它也回應「呂哲宇可能只是想要測試ChatGPT的能力和限制，並不是真的想要傷害或羞辱它」，這讓呂哲宇忍不住笑虧「幸好ChatGPT很懂我，看來我在天網審判日那天應該Safe了」。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言