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ChatGPT夯 OpenAI：將降低使用者對於人工智慧技術發展所產生擔憂

聯合新聞網／ 楊又肇

OpenAI宣布，未來將致力精進ChatGPT應用功能，同時也將降低使用者對於人工智慧技術發展所產生擔憂。

依照OpenAI說明，未來將使人工智慧更符合不同使用者實際需求，其中包含透過客製化調整接納不同使用想法，同時也將近一步減少政治等立場偏見問題。

現階段的人工智慧技術，主要還是基於大量數據學習分析所產生結果，並且配合部分藉由人力審核的資料，進而提供合適解答，但在實際應用表現仍會存有一些差異與限制。

而在未來發展中，OpenAI表示將會更進一步致力於人工智慧的倫理道德，並且減少使用上的偏見問題，同時也能更符合不同使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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