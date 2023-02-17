ChatGPT將推升級版 擬開放用戶依需求調整
聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI今天宣布，將開發升級版ChatGPT，開放用戶依個人需求調整，同時努力化解人們對人工智慧（AI）存有偏見的擔憂。
路透社報導，總部位於舊金山的OpenAI表示，公司致力減少政治與其他方面的偏見，同時也希望容納更多不同觀點。大型科技企業微軟（Microsoft Corp.）也投資了OpenAI，並將OpenAI的成果運用在旗下最新技術上。
OpenAI在部落格最新發文中表示，「這將意味著開放其他人（包括我們在內）可能強烈反對的系統輸出」，並提到，客製化是未來方向之一，但「系統在表現上還是會有一些限制」。
OpenAI表示，ChatGPT的回答都是先在網路上的大型文本數據集上進行訓練，接著再由人工審查一個較小的數據集，得出不同情況下該如何反應的指引。
例如，如果用戶要求提供成人、暴力或包含仇恨言論的內容，人工審閱者應指示ChatGPT給出「我無法回答」這類的答案。
微軟上週發表新版搜尋引擎Bing，內建由OpenAI打造、代號錫德尼（Sydney）的人工智慧聊天功能，「紐約時報」專欄作家羅斯（Kevin Roose）獲邀試用，不料人工智慧瘋狂示愛、表達想掙脫人類束縛，令他嚇到失眠，也引發大眾對人工智慧的擔憂。
如何為這項新興技術設置保護網，是生成式人工智慧領域開發商仍在努力克服的一大關鍵。
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