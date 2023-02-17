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ChatGPT將推升級版 擬開放用戶依需求調整

中央社／ 綜合外電報導
升級版ChatGPT開放用戶依個人需求調整，努力化解人們對人工智慧（AI）存有偏見的擔憂。（路透）
升級版ChatGPT開放用戶依個人需求調整，努力化解人們對人工智慧（AI）存有偏見的擔憂。（路透）

聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI今天宣布，將開發升級版ChatGPT，開放用戶依個人需求調整，同時努力化解人們對人工智慧（AI）存有偏見的擔憂。

路透社報導，總部位於舊金山的OpenAI表示，公司致力減少政治與其他方面的偏見，同時也希望容納更多不同觀點。大型科技企業微軟（Microsoft Corp.）也投資了OpenAI，並將OpenAI的成果運用在旗下最新技術上。

OpenAI在部落格最新發文中表示，「這將意味著開放其他人（包括我們在內）可能強烈反對的系統輸出」，並提到，客製化是未來方向之一，但「系統在表現上還是會有一些限制」。

OpenAI表示，ChatGPT的回答都是先在網路上的大型文本數據集上進行訓練，接著再由人工審查一個較小的數據集，得出不同情況下該如何反應的指引。

例如，如果用戶要求提供成人、暴力或包含仇恨言論的內容，人工審閱者應指示ChatGPT給出「我無法回答」這類的答案。

微軟上週發表新版搜尋引擎Bing，內建由OpenAI打造、代號錫德尼（Sydney）的人工智慧聊天功能，「紐約時報」專欄作家羅斯（Kevin Roose）獲邀試用，不料人工智慧瘋狂示愛、表達想掙脫人類束縛，令他嚇到失眠，也引發大眾對人工智慧的擔憂。

如何為這項新興技術設置保護網，是生成式人工智慧領域開發商仍在努力克服的一大關鍵。

ChatGPT

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被譽為「最強AI」的ChatGPT近來在網路討論度極高，不僅有人拿來寫論文、檢查程式代碼，甚至國外還有法官拿來協助審判；而ChatGPT全球活躍用戶數更快速攀升至1億人次，輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳也將其視為「AI的iPhone時刻」已經到來。

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