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Google內部信件流出 要求內部員工每天花費2-4小時與「Bard」聊天

聯合新聞網／ 楊又肇

CNBC電視台取得消息指稱，Google內部要求員工必須每天花費2-4的小時，以人力互動方式與日前公布的對話式人工智慧模型「Bard」進行對話。

依照內部信件顯示，Google執行長Sundar Pichai希望員工能以更深入方式測試「Bard」，藉此讓「Bard」能透過大量互動學習更自然應對，同時也能以此確認人工智慧運作時的執行效果與內容安全。

目前無法確認Google是否要求所有內部員工參與此項測試，但以Google目前在全球地區有超過17萬名員工規模來看，若每名員工在每天花費2-4小時與「Bard」進行對話，將能累積更大規模訓練量。

不過，對於內部員工而言，若必須在每天額外花費2-4小時協助訓練「Bard」，意味自身每日工作以外時間將面臨被壓縮，勢必會有反彈意見產生。

Gooogle在日前已經公布對話式人工智慧模型「Bard」，但在後續並未進一步作更具體解說，即便在日前於法國巴黎發表內容，主要仍是以去年公布技術更新消息為重，甚至在過程中也未提及「Bard」相關內容，因此預期會選在今年Google I/O 2023期間說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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