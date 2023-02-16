快訊

成本吃不消！台南樺哥牛肉湯宣布將調整價格 「100元牛肉湯取消販售」

中山大、高雄大學傳合併 這些「公公併」過來人這樣看

「奶奶請保護自己！」肯亞性侵老人問題嚴重，阿嬤防身學自保

「網際網路之父」警告別因為ChatGPT超夯 就急著投資人工智慧

聯合新聞網／ 楊又肇

與Robert Kahn一同發明傳輸控制協定 (TCP)及網際網路協定 (IP)，並且被認定為「網際網路之父」之一的Google副總裁暨網際網路首席顧問Vinton Cerf認為，不要因為近期ChatGPT快速走紅，就急著投入自動生成的人工智慧技術發展。

Vinton Cerf表示，雖然ChatGPT在短時間內吸引眾人使用，同時也讓人對人工智慧技術應用發展感到驚喜，但目前仍有許多仍不成熟的地方，因此這類技術通常不會如使用者預期般運作，甚至可能出現技術上的錯誤，或是產生倫理道德問題。

尤其在越來越多科技業者如Meta、微軟、Google等都開始更積極競爭人工智慧應用發展，許多人工智慧技術已經被吹噓為比實際表現還高明情況下，同時也造成眾人對此類技術抱以過高期待，或是有更錯誤認知，導致產生影響或許會比想像還大。

而當眾人過度相信人工智慧所給予解答、建議時，往往可能忽略其也可能出錯，例如Google日前展示技術便將韋伯太空望遠鏡有關解答弄錯，而微軟與OpenAI合作打造的全新Bing搜尋服務，在後續也被人揪出提供錯誤解答內容的情況，因此一昧相信新技術所帶來「改變」，恐怕會產生更大影響。

因此，在Vinton Cerf的看法中，雖然目前自動生成的人工智慧技術看起來相當火熱，但仍建議眾人不要盲目投資，因此目前此類技術發展仍充滿不確定性。

但Vinton Cerf認為未來人類終究會找到「馴服」人工智慧技術的方式，藉此避免人工智慧技術造成傷害，或是出現最糟情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT

延伸閱讀

跨入AI領域 智泰科技贈吳鳳科大150套 VisLab AI軟體

報導指稱Google以Arm架構打造的伺服器處理器將由台積電量產

Uber攜手Google、甲骨文 將服務從自有數據中心移轉到雲端服務平台

美國空軍開始利用人工智慧訓練戰機自主運作 測試各類飛行功能

相關新聞

小編24小時實測ChatGPT！爸媽鬧脾氣、朋友當奧客、家裡鬧鬼 給它決策能搞定嗎？

OpenAI開發熱門AI聊天機器人「ChatGPT」引起關注，只要輸入相關指令就能解決「基本大小事」，連作家吳淡如都誇獎它可以增加辦公效率，並很有組織地寫一篇稿子。但它真的有像外界所說的那麼厲害嗎？《聯合新聞網》小編展開24小時與ChatGPT愛的互動，任何決策都會透過ChatGTP尋求答案，還會不時對它「情勒」，要看看ChatGPT是否招架的住。

網際網路之父：別因ChatGPT很酷就投資AI

在人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT引爆熱潮之際，企業高層急著敲定AI聊天技術交易，有「網際網路之父」美譽的瑟夫（...

清大設工作小組防ChatGPT衝擊 教育部將與大學交換意見

各國競相研發聊天機器人，有網友還在抖音分享如何利用3D列印機及ChatGPT寫作業，讓不少人擔心未來AI是否將取代人類，...

ChatGPT掀全球AI浪潮 大陸企業何時趕上？

美國科技公司OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT激發全球AI浪潮，中國企業到了哪一步？中美科技戰仍如火如荼，美國不...

「他有點亞斯伯格症的味道…」ChatGPT之父傳奇揭密：像比爾蓋茲年輕的樣子

過去3個月間，ChatGPT以迅雷不及掩耳的速度，席捲全球各個角落，才甫問世短短幾個月，微軟創辦人比爾．蓋茲已這麼定調：「它出現的重大歷史意義，不亞於網際網路和個人電腦的誕生。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦