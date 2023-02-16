「網際網路之父」警告別因為ChatGPT超夯 就急著投資人工智慧
與Robert Kahn一同發明傳輸控制協定 (TCP)及網際網路協定 (IP)，並且被認定為「網際網路之父」之一的Google副總裁暨網際網路首席顧問Vinton Cerf認為，不要因為近期ChatGPT快速走紅，就急著投入自動生成的人工智慧技術發展。
Vinton Cerf表示，雖然ChatGPT在短時間內吸引眾人使用，同時也讓人對人工智慧技術應用發展感到驚喜，但目前仍有許多仍不成熟的地方，因此這類技術通常不會如使用者預期般運作，甚至可能出現技術上的錯誤，或是產生倫理道德問題。
尤其在越來越多科技業者如Meta、微軟、Google等都開始更積極競爭人工智慧應用發展，許多人工智慧技術已經被吹噓為比實際表現還高明情況下，同時也造成眾人對此類技術抱以過高期待，或是有更錯誤認知，導致產生影響或許會比想像還大。
而當眾人過度相信人工智慧所給予解答、建議時，往往可能忽略其也可能出錯，例如Google日前展示技術便將韋伯太空望遠鏡有關解答弄錯，而微軟與OpenAI合作打造的全新Bing搜尋服務，在後續也被人揪出提供錯誤解答內容的情況，因此一昧相信新技術所帶來「改變」，恐怕會產生更大影響。
因此，在Vinton Cerf的看法中，雖然目前自動生成的人工智慧技術看起來相當火熱，但仍建議眾人不要盲目投資，因此目前此類技術發展仍充滿不確定性。
但Vinton Cerf認為未來人類終究會找到「馴服」人工智慧技術的方式，藉此避免人工智慧技術造成傷害，或是出現最糟情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言