「網際網路之父」警告別因為ChatGPT超夯 就急著投資人工智慧

與Robert Kahn一同發明傳輸控制協定 (TCP)及網際網路協定 (IP)，並且被認定為「網際網路之父」之一的Google副總裁暨網際網路首席顧問Vinton Cerf認為，不要因為近期ChatGPT快速走紅，就急著投入自動生成的人工智慧技術發展。

Vinton Cerf表示，雖然ChatGPT在短時間內吸引眾人使用，同時也讓人對人工智慧技術應用發展感到驚喜，但目前仍有許多仍不成熟的地方，因此這類技術通常不會如使用者預期般運作，甚至可能出現技術上的錯誤，或是產生倫理道德問題。

尤其在越來越多科技業者如Meta、微軟、Google等都開始更積極競爭人工智慧應用發展，許多人工智慧技術已經被吹噓為比實際表現還高明情況下，同時也造成眾人對此類技術抱以過高期待，或是有更錯誤認知，導致產生影響或許會比想像還大。

而當眾人過度相信人工智慧所給予解答、建議時，往往可能忽略其也可能出錯，例如Google日前展示技術便將韋伯太空望遠鏡有關解答弄錯，而微軟與OpenAI合作打造的全新Bing搜尋服務，在後續也被人揪出提供錯誤解答內容的情況，因此一昧相信新技術所帶來「改變」，恐怕會產生更大影響。

因此，在Vinton Cerf的看法中，雖然目前自動生成的人工智慧技術看起來相當火熱，但仍建議眾人不要盲目投資，因此目前此類技術發展仍充滿不確定性。

但Vinton Cerf認為未來人類終究會找到「馴服」人工智慧技術的方式，藉此避免人工智慧技術造成傷害，或是出現最糟情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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