Word、PowerPoint和Outlook也會有機器人？微軟測試將ChatGPT整合到Office裡

Microsoft 微軟與 OpenAI 合作，繼聊天機器人 ChatGPT 融入到 Bing 搜尋引擎和 Edge 瀏覽器之後，據外媒報導微軟正在測試將 ChatGPT 整合到核心產品 Microsoft Office 辦公室工具軟體，包括 Word、PowerPoint 和 Outlook 等應用程式裡。

熟悉微軟計劃的消息人士透露給外媒《The Verge》，微軟將 ChatGPT 強化後的 Prometheus 普羅米修斯模型整合到 Office 辦公室工具裡，目前暫定在 3 月時發佈公告，強調微軟希望利用 OpenAI 的投資加速重塑旗下的搜尋引擎和生產力工具。

圖片及資料來源：The Verge

據稱微軟已經將 ChatGPT 融入 Outlook 進行測試，藉此幫助改進搜尋結果、利用 AI 建議撰寫電子郵件。

ChatGPT 整合到 Microsoft Office 生產力工具後，有可能會類似 Edge 瀏覽器，會在側邊欄顯示 AI 工具。據知情人士透露，微軟還在研究 AI 自動在 PowerPoint 產生圖表和圖形的方法。現在 Bing 已經能將基本數據資料轉成表格和圖表，如今微軟希望下一步是能將這些圖表整合到 Excel 中使用。

圖片及資料來源：The Verge

話說回來，微軟已經將 ChatGPT 強化後的 Prometheus 普羅米修斯模型融入到 Micorsoft 微軟 Edge 瀏覽器裡，以技術上來說如果使用的是 Office Web 網頁版的話，那麼已經可以使用 ChatGPT 來優化撰寫文章了。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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