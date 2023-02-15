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Word、PowerPoint和Outlook也會有機器人？微軟測試將ChatGPT整合到Office裡

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：The Verge
圖片及資料來源：The Verge

Microsoft 微軟與 OpenAI 合作，繼聊天機器人 ChatGPT 融入到 Bing 搜尋引擎和 Edge 瀏覽器之後，據外媒報導微軟正在測試將 ChatGPT 整合到核心產品 Microsoft Office 辦公室工具軟體，包括 WordPowerPoint 和 Outlook 等應用程式裡。

熟悉微軟計劃的消息人士透露給外媒《The Verge》，微軟將 ChatGPT 強化後的 Prometheus 普羅米修斯模型整合到 Office 辦公室工具裡，目前暫定在 3 月時發佈公告，強調微軟希望利用 OpenAI 的投資加速重塑旗下的搜尋引擎和生產力工具。

圖片及資料來源：The Verge
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據稱微軟已經將 ChatGPT 融入 Outlook 進行測試，藉此幫助改進搜尋結果、利用 AI 建議撰寫電子郵件。

ChatGPT 整合到 Microsoft Office 生產力工具後，有可能會類似 Edge 瀏覽器，會在側邊欄顯示 AI 工具。據知情人士透露，微軟還在研究 AI 自動在 PowerPoint 產生圖表和圖形的方法。現在 Bing 已經能將基本數據資料轉成表格和圖表，如今微軟希望下一步是能將這些圖表整合到 Excel 中使用。

圖片及資料來源：The Verge
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話說回來，微軟已經將 ChatGPT 強化後的 Prometheus 普羅米修斯模型融入到 Micorsoft 微軟 Edge 瀏覽器裡，以技術上來說如果使用的是 Office Web 網頁版的話，那麼已經可以使用 ChatGPT 來優化撰寫文章了。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT 微軟 Word Excel PowerPoint

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