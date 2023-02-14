快訊

獨／憂林智堅含冤莫白 陳明通晚間發聲明還原論文抄襲事件

Google急推AI機器人Bard迎戰ChatGPT 自己人也不挺：糟糕決定

聯合新聞網／ INSIDE
Google CEO桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai）。歐新社
Google CEO桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai）。歐新社

Google股價反映出大眾對ChatGPT威脅Google核心搜尋服務，以及Google急於對微軟發表會做出反應的隱憂。一則員工評論：「急著推出Bard只是驗證了市場恐懼。」

Google於上週三（8日）舉辦了差強人意的Google搜尋發表會後，公司內部論壇Memegen上湧現許多批評領導階層的評論，尤其是針對CEO桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai），員工認為Google在Bard的發表上表現得很「急躁」、「糟糕」且「不符合Google風格」。

Google於上週選擇搶先微軟Bing發表會一步，先宣布推出自家對話式AI Bard。但到了實際發表會時，用以展示功能的手機卻不翼而飛，據稱公司內部有些人員甚至不知道這場發布會的存在。

Memegen是個Google職員常以幽默方式來嘲諷公司失誤的平台，但外媒《CNBC》表示針對Bard發表會事件的評論較以往更加嚴肅，部分言論甚至直接點名Pichai。

一名員工寫下「親愛的Sundar，推出Bard和裁員皆是急躁、糟糕的且短視近利的決定」，員工也請Pichai重新以更長遠的視角來審視公司發展，此言論一出得到許多職員的贊同。

另一個得到高評價的評論為「Sundar和領導階層在員工表現評級上應得到最低等級」，「他們目光短淺且不符合Google風格（un-Googlely）。」

Google曾表示急於推出AI恐損名聲 股價反映了公司隱憂

另外，去年十二月Pichai和AI負責人傑夫·迪恩（Jeff Dean）在全公司大會上表示，他們正密切關注著AI發展，但急著推出AI恐會損傷公司名譽。不過在星期一Google發布了Bard的示範後，遭發現Bard給的答案存有錯誤，這似乎驗證了公司之前就煩惱的事，Alphabet股價也因此在上周跌了9%以上。

Google股價反映出大眾對ChatGPT威脅Google核心搜尋服務，以及Google急於對微軟發表會做出反應的隱憂。一則員工評論表示：「急著推出Bard只是驗證了市場恐懼。」

也有員工提及了Google砍了12,000人大裁員，製作了寫著「裁員後股價上漲3%，而一場匆忙AI發表會讓股價下跌8%」嘲諷字句的梗圖。

Google競爭對手Bing尚需幾週才會將AI搜尋功能開放給大眾，不過就其所掀起的關注和討論，不難理解Google為何早於預定時間搶著展示Bard。

Google風（Googlely）一詞來自去年Pichai請員工更加集中精力的要求，在此之後領導階層經常要求人員更加符合Google風，意旨員工應更加有抱負、努力工作、尊重他人並重視團隊合作。

微軟CEO薩蒂亞・納德拉（Satya Nadella）在接受外媒專訪時表示，微軟了解自己在搜尋領域的起跑點已落後，而反觀Google就如同一隻「800磅」的大猩猩，是個值得敬畏的對手。不過納德拉認為現階段透過微軟的創新，來逼Google應對就很好了。目前搜尋引擎的AI之爭才正起步，最終哪間科技巨頭將藉創新科技來贏得這場競賽仍是未知數。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT Google 裁員 AI

延伸閱讀

吳淡如評ChatGPT寫作「仍在我樓下」 情人節N連發戰酸民：害怕AI請向比爾蓋茲比財力

還學會色色？AI機器人繪出超性感AV女優 老司機啊嘶：「幫我弄整套」

如何改善內湖交通？最強聊天機器人ChatGPT列5解方 網笑：方案有漏洞

吳淡如戰翻網友 內行人曝「電腦繪圖者不喜歡AI繪圖」真正原因

相關新聞

如何改善內湖交通？最強聊天機器人ChatGPT列5解方 網笑：方案有漏洞

台北市內湖科學園區塞車嚴重，令不少通勤族、民眾苦不堪言，前市長柯文哲更直言「內湖交通沒救了」，引爆藍綠兩黨攻防戰，每到選舉就成為熱門政治議題。近期在全球爆紅的聊天機器人「ChatGPT」也對內湖交通提出5大解方...

Google急推AI機器人Bard迎戰ChatGPT 自己人也不挺：糟糕決定

Google股價反映出大眾對ChatGPT威脅Google核心搜尋服務，以及Google急於對微軟發表會做出反應的隱憂。一則員工評論：「急著推出Bard只是驗證了市場恐懼。」

吳淡如評ChatGPT寫作「仍在我樓下」 情人節N連發戰酸民：害怕AI請向比爾蓋茲比財力

作家吳淡如昨（13）日因首張個人「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」與網友互戰，面對酸民還提到「還好我家養出一個有家教的孩子。」今（14）日中午前再次4連發貼出「AI改變未來」的相關文章，還提到「你要阻止它的發展，那麼請跟比爾蓋茲或谷哥比財力跟能力吧。」

陸網友狂問ChatGPT兩岸議題 機器人氣到「登出」拒聊

國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，全球掀起一股AI熱潮，同時也點燃了科技業的AI軍備競賽。由於ChatGPT禁止中國地區用戶使用，有中國民眾便透過虛擬私人網路（VPN）、外國電話號碼躲過限制和當今最夯的機器人聊天．．．

吳淡如不要看！他問ChatGPT「學電繪但用AI畫出來有啥問題？」 網笑：連AI都不挺

作家吳淡如昨（13）日在臉書Po出首張個人「電腦繪圖」作品引起爭議，遭網友質疑這應該算是「AI繪圖」，她因而跟網友開戰並封鎖「酸民」。而有網友利用最夯的聊天機器人「ChatGPT」詢問「若一個人學電腦繪圖卻是用AI畫出來的，你認為有什麼問題？」它的回應被笑稱「連AI都不挺她」。

清大教授把期末考題丟ChatGPT竟對75％ 無法取代一功能

美國OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，中國大陸百度也宣布要推出簡體中文版類ChatGPT「文心一言」，台灣今宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦