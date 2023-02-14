Google急推AI機器人Bard迎戰ChatGPT 自己人也不挺：糟糕決定

Google股價反映出大眾對ChatGPT威脅Google核心搜尋服務，以及Google急於對微軟發表會做出反應的隱憂。一則員工評論：「急著推出Bard只是驗證了市場恐懼。」

Google於上週三（8日）舉辦了差強人意的Google搜尋發表會後，公司內部論壇Memegen上湧現許多批評領導階層的評論，尤其是針對CEO桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai），員工認為Google在Bard的發表上表現得很「急躁」、「糟糕」且「不符合Google風格」。

Google於上週選擇搶先微軟Bing發表會一步，先宣布推出自家對話式AI Bard。但到了實際發表會時，用以展示功能的手機卻不翼而飛，據稱公司內部有些人員甚至不知道這場發布會的存在。

Memegen是個Google職員常以幽默方式來嘲諷公司失誤的平台，但外媒《CNBC》表示針對Bard發表會事件的評論較以往更加嚴肅，部分言論甚至直接點名Pichai。

一名員工寫下「親愛的Sundar，推出Bard和裁員皆是急躁、糟糕的且短視近利的決定」，員工也請Pichai重新以更長遠的視角來審視公司發展，此言論一出得到許多職員的贊同。

另一個得到高評價的評論為「Sundar和領導階層在員工表現評級上應得到最低等級」，「他們目光短淺且不符合Google風格（un-Googlely）。」

Google曾表示急於推出AI恐損名聲 股價反映了公司隱憂

另外，去年十二月Pichai和AI負責人傑夫·迪恩（Jeff Dean）在全公司大會上表示，他們正密切關注著AI發展，但急著推出AI恐會損傷公司名譽。不過在星期一Google發布了Bard的示範後，遭發現Bard給的答案存有錯誤，這似乎驗證了公司之前就煩惱的事，Alphabet股價也因此在上周跌了9%以上。

Google股價反映出大眾對ChatGPT威脅Google核心搜尋服務，以及Google急於對微軟發表會做出反應的隱憂。一則員工評論表示：「急著推出Bard只是驗證了市場恐懼。」

也有員工提及了Google砍了12,000人大裁員，製作了寫著「裁員後股價上漲3%，而一場匆忙AI發表會讓股價下跌8%」嘲諷字句的梗圖。

Google競爭對手Bing尚需幾週才會將AI搜尋功能開放給大眾，不過就其所掀起的關注和討論，不難理解Google為何早於預定時間搶著展示Bard。

Google風（Googlely）一詞來自去年Pichai請員工更加集中精力的要求，在此之後領導階層經常要求人員更加符合Google風，意旨員工應更加有抱負、努力工作、尊重他人並重視團隊合作。

微軟CEO薩蒂亞・納德拉（Satya Nadella）在接受外媒專訪時表示，微軟了解自己在搜尋領域的起跑點已落後，而反觀Google就如同一隻「800磅」的大猩猩，是個值得敬畏的對手。不過納德拉認為現階段透過微軟的創新，來逼Google應對就很好了。目前搜尋引擎的AI之爭才正起步，最終哪間科技巨頭將藉創新科技來贏得這場競賽仍是未知數。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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