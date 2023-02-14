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如何改善內湖交通？最強聊天機器人ChatGPT列5解方 網笑：方案有漏洞

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市內湖交通壅塞，每到選舉都成為議題攻防焦點。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
台北市內湖交通壅塞，每到選舉都成為議題攻防焦點。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

台北市內湖科學園區塞車嚴重，令不少通勤族、民眾苦不堪言，前市長柯文哲更直言「內湖交通沒救了」，引爆藍綠兩黨攻防戰，每到選舉就成為熱門政治議題。近期在全球爆紅的聊天機器人ChatGPT」也對內湖交通提出5大解方，令不少網友笑說，「覺得它有參選市議員的資格」、「以後官員備詢都要開著ChatGPT」。

近日立法委員高嘉瑜在粉絲專頁貼出和AI聊天機器人「ChatGPT」的對話，她先問ChatGPT，「請問台灣立法委員高嘉瑜唱歌好聽嗎？」，ChatGPT則認為無法給出客觀答案，「音樂品味是個人的，每個人對音樂的看法都不同。有些人可能喜歡高嘉瑜的唱歌，而有些人則不喜歡」，令高嘉瑜不禁翻白眼表示，ChatGPT給「很官腔」的回應。

隨後高嘉瑜也問如何改善內湖交通，ChatGPT回答改善交通有5個方案，第一是建立公共交通工具，例如增加公車、輕軌，提高便利性；第二是提高道路容量，可藉由拓寬道路、增加車道數量等方式改善；第三是改善停車場管理，通過增加停車場數量或調整停車場經營模式等，提高使用率；第四是利用智慧交通系統，引進像智慧交通系統、車聯網等，提升安全性和效率；第五是鼓勵民眾綠色出行，可提供自行車道和步道等措施讓人使用，以減少路上交通壓力。

高嘉瑜問如何改善內湖交通，ChatGPT回答有5個解方。 圖擷自高嘉瑜臉書
高嘉瑜問如何改善內湖交通，ChatGPT回答有5個解方。 圖擷自高嘉瑜臉書

對答紀錄曝光後引發網友討論，許多人幽默留言，「我覺得它有參選市議員的資格」、「很有邏輯，可以考慮參選了」、「答得很好啊！相信比許多官員答得好」、「以後官員備詢都要開著ChatGPT」，也有人不以為然，指出ChatGPT只是根據現有資料回答，「基於演算法的限制，只能回答改善交通『既有的解方』，就像他無法告訴你iPhone 16有什麼新功能是一樣的道理」。

也有人指出ChatGPT的回答有諸多漏洞，「第二和第五恐怕很難同時同地達成」、「蠻好笑的，拓寬道路是最沒用的，內湖停車場收費不貴，很多地方晚上根本變空地呀」、「真正的原因是其他縣市的薪水幅度差太多，導致大多人只會往台北跑，就算想了幾個解決交通的方法又如何，還是一堆車子往內湖開」。

ChatGPT 高嘉瑜 聊天機器人 柯文哲 通勤族 公車

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