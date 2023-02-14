吳淡如不要看！他問ChatGPT「學電繪但用AI畫出來有啥問題？」 網笑：連AI都不挺

作家吳淡如昨（13）日在臉書Po出首張個人「電腦繪圖」作品引起爭議，遭網友質疑這應該算是「AI繪圖」，她因而跟網友開戰並封鎖「酸民」。而有網友利用最夯的聊天機器人「ChatGPT」詢問「若一個人學電腦繪圖卻是用AI畫出來的，你認為有什麼問題？」它的回應被笑稱「連AI都不挺她」。

吳淡如昨（13）日在臉書粉絲團貼出第1張個人「電腦繪圖」作品，取名為「櫻花貓少女」，還表示「希望我不要通宵達旦的一直畫下去。」該圖在網路上造成「炎上」，不少網友質疑她所謂的「電腦繪圖」其實是「AI繪圖」，和一般畫家親筆畫的「電腦繪圖」概念不同，但她未接受該說法，因而跟網友開戰並封鎖「酸民」。

吳淡如昨（13）日分享第1張個人「電腦繪圖」作品，取名為「櫻花貓少女」，卻意外和網友開戰。（翻攝自吳淡如臉書）

ChatGPT：這是倫理問題 影響信譽和口碑

一名網友日前在臉書粉絲團「雞律委員會」貼出一張照片，上頭可見他利用目前最流行的聊天機器人「ChatGPT」詢問「如果某個人聲稱他正在學電腦繪圖，並且公佈他的第一個成果，但這個成果卻是AI畫出來的，你認為中間有什麼問題嗎？」似乎在暗指吳淡如「電腦繪圖」風波一事。

沒想到ChatGPT回應，「這可能是一個倫理問題」，並放大絕提到「正在學習電腦繪圖，而他的作品卻是由人工智慧生成，那麼他的聲稱就是不真實的。」還表示因為他假裝自己有能力，「而實際上卻沒有」，「可能會影響他的信譽和口碑」。

網友向聊天機器人「ChatGPT」詢問「如果某個人聲稱他正在學電腦繪圖，並且公佈他的第一個成果，但這個成果卻是AI畫出來的，你認為中間有什麼問題嗎？」得到的答案被網友笑稱「連AI都不挺她」。（翻攝自雞律委員會臉書）

建立可信形象 「表明是用人工智慧生成」

ChatGPT機器人再提到，若對方未清楚表明這些作品是由人工智慧生成，「那麼他的觀眾可能會對他的能力和技術造成誤解。」建議他應該要清楚表示這些作品是用人工智慧生成，「建立一個真實和可信的形象。」

該圖引起討論，網友笑稱「連AI都不挺他（指吳淡如）」、「你也可以自豪地說最近學了點法律了」、「我會笑死」、「用魔法（暗指聊天機器人）打敗魔法（暗指AI繪圖）」。

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