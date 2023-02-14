Opera瀏覽器也結合AI 新增「縮短」按鍵可自動抓網頁重點

在微軟與OpenAI合作，將ChatGPT背後人工智慧技術整合進Bing搜尋服務、新版Microsoft Edge瀏覽器之後，Opera也計畫將類似ChatGPT的人工智慧技術應用在其同名瀏覽器內。

依照Opera說明，預計在接下來推出的PC與行動版Opera瀏覽器，將會加入人工智慧自動生成內容服務，其中將在瀏覽器內增加「縮短」 (Shorten)按鍵功能，藉此透過人工智慧方式快速摘要冗長網頁內容，讓使用者能更快「讀完」長篇網頁文章。

Opera將在近期內對外釋出此項功能，藉此讓更多人測試使用。而除了「縮短」按鍵功能，Opera更計畫推出更多以人工智慧驅動的功能，其中可能與新聞內容、遊戲相關應用服務，但目前暫時還沒有透露具體細節。

在目前越來越多人工智慧技術應用盛行情況下，Opera也預期可藉由人工智慧技術帶動更大發展機會，同時也能為瀏覽器增加更多互動應用功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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