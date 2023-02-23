快訊

本來有迷你小七…如今成本島唯一沒超商鄉鎮 是否進駐居民又怕又期待

金管會首開金融資安長會議 供應鏈資安韌性成焦點

中央社／ 台北23日電
金管會。聯合報系記者戴瑞瑤／攝影
金管會。聯合報系記者戴瑞瑤／攝影

金管會今天首度召開金融機構資安長聯繫會議，會議上達成強化供應鏈資安韌性、共同提升資安聯防效能2大共識；另若228連假期間發生異常資安事件，必須在30分鐘內通報金管會

金管會副主委暨資安長邱淑貞今天在例行記者會表示，金管會今天首度召開金融機構資安長聯繫會議，邀集79家已設置資安長的銀行業、證券商、保險公司及周邊單位，針對當前重要資安政策措施、資安監理重點、資安情勢及資安聯防等議題交換意見。

此次會議共達到2大共識，第一是強化供應鏈資安韌性。邱淑貞指出，金融業已持續強化資安，但供應商資安水準應一起提升，整體資安強化才能到位，金融機構同業間應有對供應商更明確要求，資安情資也可分級提供供應鏈廠商參考，促使供應商對資安議題更加重視，也有與會資安長拋出對共同供應商辦理聯合稽查的作法。

第二是共同提升資安聯防效能。邱淑貞提到，各資安長建議金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）可增進跨產業資安事件情資分享，另針對近年持續辦理資安實兵演練，各資安長表達期待未來辦理演練情境可持續精進與多元，在量能上也可擴增，讓更多金融機構及資安人員參與。

邱淑貞表示，此次資安長會議，金管會特別提醒資安要做到讓民眾安心，對新科技使用要有相對應配備，並應提升整體金融業資安韌性；金管會未來將定期舉辦金融機構資安長聯繫會議，分由金管會及業務局2層級召開，每年度各自辦理至少1次。

另針對228連假期間金融機構資安監理措施，金管會資訊服務處長林裕泰表示，資安防護並無平日或假日差別，金融機構任何時候都應維持資安防護有效性，並保持緊急聯絡窗口暢通；依照現行規定，不管平日或假日，若發生異常資安事件或資料外洩等，都要在30分鐘內通報金管會。

資安 金管會 邱淑貞

延伸閱讀

微風個資外洩 唐鳳：將檢視資安法納管範圍

小飆股人來瘋 資安、內需、IP遍地開花

圖表看時事／微風90萬客戶個資遭駭 放駭客論壇兜售

首年上路太匆促 四技二專特殊選才資安外加僅2人錄取

相關新聞

個資外洩疑雲 唐鳳：經濟部、數位部已赴微風行政檢查

微風集團昨天發生個資外洩事件，數位部長唐鳳今（23）日出席2023金融科技趨勢論壇時指出，微風的主管機關經濟部商業司跟數...

企業資安事件頻傳 金管會規定金融業須於30分鐘內通報

企業資安事件頻傳，金融機構資安更受到矚目。金管會現行已規定，金融業若發生資安事件，須於30分鐘內通報，另金管會今首度召開...

iRent、格上租車個資外洩 證交所對3公司共開罰25萬元

iRent、格上租車陸續發生個資外洩事件，繼交通部公路總局開罰後，證交所今也對和泰汽車、和潤、裕融3家公司違反內控制度，...

微風個資外洩 唐鳳：將檢視資安法納管範圍

重大個資外洩事件頻傳，數位發展部長唐鳳表示，在數位部聯防的新機制裡面，除了第一時間通報外，今（23）日也會同資安院及商業...

微風90萬會員個資外洩 盤點近1年被駭的企業

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。微風百貨90萬筆會員個資外洩。這次的圖表帶你看台灣企業資安危機。

個資外洩 立委：罰則太輕 政府無專責單位

微風集團企業個資遭外洩，朝野立委都認為，個資外洩頻傳，除現行罰則太輕，政府沒有專責單位，也成了資安大漏洞，行政院應盡速提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦