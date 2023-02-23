個資保護法 將加重罰則

繼iRent後，昨（22）日再傳出微風集團個資外洩。政院高層表示，行政院副院長鄭文燦已召集相關部會討論因應，並請國發會展開《個人資料保護法》修法，朝提高罰則，以及設置專責機關的方向修正，最快在本會期就能送進立法院審議。

近期出現大量個資外洩事件頻傳，鄭文燦日前已表示，針對個資安全的處置方式擬定新做法，包含iRent個資外洩事件，三天內由行政檢查小組會同資安院進行行政檢查，十天內針對個資外洩作成調查報告，事件兩周內要做成處分決策。

此外，個資法已十年未修訂，目前罰則僅是2萬到20萬，經過評估以後，國發會跟數位部都認同太輕，將推動修法提高罰則，尤其個資保護是大家重視，公私立部門都要更重視個資保護。

另外，鄭文燦也提到，憲法法庭已經判決，明年8月前要針對個資保護設有獨立監督機制，會在個資法修法裡面落實，這兩大項工作會在最短時間內完成。

據悉，鄭文燦已經召集相關部會開過研商會議，國發會已著手進行修法程序，若一切順利，應能在本會期送進立法院審議。至於成立獨立監督機制，也已在著手進行中，不過，因涉及到組織法修改，進度恐無法這麼快速。