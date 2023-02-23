個資保護法 將加重罰則

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

繼iRent後，昨（22）日再傳出微風集團個資外洩。政院高層表示，行政院副院長鄭文燦已召集相關部會討論因應，並請國發會展開《個人資料保護法》修法，朝提高罰則，以及設置專責機關的方向修正，最快在本會期就能送進立法院審議。

近期出現大量個資外洩事件頻傳，鄭文燦日前已表示，針對個資安全的處置方式擬定新做法，包含iRent個資外洩事件，三天內由行政檢查小組會同資安院進行行政檢查，十天內針對個資外洩作成調查報告，事件兩周內要做成處分決策。

此外，個資法已十年未修訂，目前罰則僅是2萬到20萬，經過評估以後，國發會跟數位部都認同太輕，將推動修法提高罰則，尤其個資保護是大家重視，公私立部門都要更重視個資保護。

另外，鄭文燦也提到，憲法法庭已經判決，明年8月前要針對個資保護設有獨立監督機制，會在個資法修法裡面落實，這兩大項工作會在最短時間內完成。

據悉，鄭文燦已經召集相關部會開過研商會議，國發會已著手進行修法程序，若一切順利，應能在本會期送進立法院審議。至於成立獨立監督機制，也已在著手進行中，不過，因涉及到組織法修改，進度恐無法這麼快速。

鄭文燦 國發會 立法院

延伸閱讀

微風集團個資被駭 政院啟動新機制行政檢查

政院23日處理疫後特別預算案 陳建仁將出席記者會

最新雞蛋產銷曝光！蛋雞周減33萬隻、雞蛋日供減1000箱

足球／足協理事長改選王麟祥出線 盼結合媒體背景推廣

相關新聞

微風90萬客戶個資遭駭 放駭客論壇兜售

微風集團資料庫驚傳遭駭，九十萬名會員的個資、發票、訂單與供應商資料全被放上駭客論壇兜售。微風表示接到勒索信，但強調已報警...

個資外洩 立委：罰則太輕 政府無專責單位

微風集團企業個資遭外洩，朝野立委都認為，個資外洩頻傳，除現行罰則太輕，政府沒有專責單位，也成了資安大漏洞，行政院應盡速提...

陳揆：個資法 研議提高罰責

企業個資外洩頻傳，連微風集團也中招。行政院代理發言人羅秉成昨天表示，政院已建立新機制，針對受矚目個資外洩案件，主管機關三...

企業資安差 專家：舊資料轉賣

國內企業資安危機連環爆，資安專家認為，資安改善無法一次百分百到位，建議企業可從技術面、管理面及人力面等三大面向改善。

唐鳳：防護個人資訊 善用零信任架構

個資外洩事件頻傳，民眾人人自危，面對企業個資外洩問題日益嚴重，數位部備受外界期待，扮演更重要的角色。數位部長唐鳳接受本報...

冷眼集／資安連環爆 數位部只會健檢這招

政治思想家洛克在「政府論」一大名言是：人民聯合成為國家和置身於政府之下重大、主要的目的，是保護他們的財產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦