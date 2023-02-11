參與醫師：TPMI資訊未開放給國外學者

民進黨立委黃國書質疑「台灣精準醫療計畫（ＴＰＭＩ）」商業技轉有瑕疵，參與計畫的台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯說，ＴＰＭＩ目標蒐集百萬名國人基因資料，針對台灣特有疾病，進行相關基因統計分析，有助研發用藥，參與者皆簽同意書，蒐集基因資料也去識別化，絕無資料外洩情事。

邱仲峯指出，台灣人基因可能帶有東南亞、中國大陸等地民眾類似的基因，十分具有代表性，台灣精準醫療計畫目標是蒐集到一百萬名國人基因資料，並針對台灣特有的疾病，進行相關的基因統計、分析，找出特定基因，甚至也可透過基因進行藥物測試，了解基因與藥物的互動方式，找出帶有該基因疾病的適合治療藥物。

邱仲峯解釋，執行台灣精準醫療計畫，參與人都簽署同意書，而蒐集的基因資料都去識別化，與GeneRight公司合作一事，當時計畫團隊委員會開會評估，認為於學術上可與國外相關單位合作，如美國、英國基因資料庫也開放讓研究學者申請研究，但外界對於基因資訊外洩有疑慮，計畫團隊為求謹慎，最後並未執行。

台灣精準醫療計畫自一○八年七月啟動，由中研院生醫所與台大、北榮、長庚、北醫附醫、三總、中榮等醫院，共十七個研究團隊合作，目標為促進使用基因資訊發展精準醫療，去年六月達成募集五十萬國人基因資料的里程碑。