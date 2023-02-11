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立委憂TPMI恐外流 中研院：不可能

聯合報／ 記者歐陽良盈葉冠妤／台北報導
立委黃國書（左）上午與律師陳為祥（右）召開記者會，質疑中研院生醫所執行中的「台灣精準醫療計畫（TPMI）」商業技轉有瑕疵，恐產生國安疑慮。記者曾吉松／攝影
立委黃國書（左）上午與律師陳為祥（右）召開記者會，質疑中研院生醫所執行中的「台灣精準醫療計畫（TPMI）」商業技轉有瑕疵，恐產生國安疑慮。記者曾吉松／攝影

立委黃國書昨舉行記者會，質疑中研院生醫所執行中的「台灣精準醫療計畫（ＴＰＭＩ）」商業技轉有瑕疵，涵蓋全台六十萬名國民基因資料的醫療研究計畫，竟有五點適法疑慮，若基因資料處理不慎，恐產生國安疑慮。台灣精準醫療計畫團隊澄清，參與者資料皆「去識別化」，金鑰由醫院持有，中研院生醫所研究人員無法取得任何個人資訊。

黃國書說，基因資料不只具有龐大商業利益，也會對國家安全造成衝擊，凡因醫學研究等目的，蒐集人體檢體、衍生物或相關資料、資訊，都應依人體生物資料庫管理條例規定，取得提供人的同意，並應納入國家人體生物資料庫保管，醫療器材之准用， 均應依醫療器材管理法申請許可。

黃國書指出，生醫所ＴＰＭＩ計畫，與全台十六間大型醫學中心及醫療院所共同合作，存在可能未取得參與者簽署「人體生物資料庫參與者同意書」、未依法告知退出權等狀況，且由醫院蒐集受試者檢體及病歷資料，僅以編碼取代姓名，在未去連結的情況下，交由生醫所用未經過主管機關檢驗核准的晶片及儀器，定序基因排列，其檢測報告並回傳給醫院於臨床使用。

黃國書說，據他了解，目前計畫已經蒐集到近六十萬筆民眾基因資料與病歷，計畫主持人郭沛恩個人亦持有備份，且ＴＰＭＩ計畫接受全外資控股的GeneRight公司協助募資十二億的贊助，已與境外公司商業合作，中研院生醫所保存的受試者資料除可能外洩到國外從事商業利用，也可能外流到境外，恐遭敵對勢力做不當使用。

台灣精準醫療計畫團隊說，ＴＰＭＩ皆有取得研究對象同意。作為有特定目的的研究計畫，建置「資料儲存系統」是為安全存放來自合作醫療體系的病歷資料與基因資料，與人體生物資料庫建置後提供不特定目的使用的目標不同，該研究計畫並非建置人體生物資料庫，故不適用「人體生物資料庫管理條例」，因此並未申請設置人體生物資料庫；郭沛恩負責管理，也合於法令規定。

對於外界質疑有資料外洩從事商業利用疑慮，台灣精準醫療計畫團隊說，GeneRight公司雖曾與團隊討論協助募資進行研究的可能性，但中研院院方考量可能有潛在風險，雙方去年十月中止討論。ＴＰＭＩ計畫單純為促進我國精準醫療發展所進行的學術研究，並無任何商業合作，更無資料外洩至國外。

基因 團隊 黃國書

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