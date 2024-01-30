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蕭美琴再染新冠 暫停謝票
民進黨正副總統當選人賴清德及蕭美琴最近在全國巡迴舉辦感恩餐會謝票，昨天前進苗栗，今天預計到宜蘭。
不過蕭美琴昨宣布，她二度確診新冠肺炎，今起謝票活動必須暫停參加。
蕭美琴在臉書上表示，前往苗栗謝票活動的路上，因有鼻塞症狀，在車上做了快篩結果陽性，第二度確診。她和賴清德以及活動主辦人說明後，還是依照衛福部的指引全程戴口罩，而且戴了兩層，但不用餐也不握手，跟人保持距離零接觸，完成苗栗兩場感恩活動。
近幾周新冠肺炎、流感齊發，對於蕭稱戴兩層口罩，新光醫院感染科主任黃建賢指出，就學理而言，美國疾病管制局曾公開說明，口罩建議配戴一層不戴兩層，如需要有較高的防護力，可以選擇沒有氣閥的N95口罩，或一般醫用口罩；如果戴了第二層口罩，反而可能會影響第一層口罩的密合度。
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