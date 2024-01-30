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補選大戰／苗栗群雄爭霸 藍埋分裂隱憂

聯合報／ 記者范榮達徐白櫻／連線報導
苗栗縣長鍾東錦（左）輔選苗栗市長邱鎮軍（右）轉戰立委成功，緊接而來的市長補選群雄並起，恐埋下分裂隱憂。聯合報系資料照片
苗栗縣長鍾東錦（左）輔選苗栗市長邱鎮軍（右）轉戰立委成功，緊接而來的市長補選群雄並起，恐埋下分裂隱憂。聯合報系資料照片

苗栗市長邱鎮軍、台東縣大武鄉長黃建賓成功轉戰立委，遺缺補選，藍營群雄並起。國民黨至少四人有意爭取苗栗市長，地方藍營人士說，相對民進黨、民眾黨人選幾乎篤定下，如果國民黨嚴重分裂，勢必為選情投入變數。

苗栗向來藍大於綠，國民黨有意角逐補選苗栗市長，包括縣議員鄭碧玉、楊明燁、余文忠及禹耀東，禹於邱鎮軍當選立委後，不承認還有國民黨籍，拒絕黨內協調，宣布一定參選市長，藍營裂痕乍現。

除鄭碧玉曾支持國民黨縣長候選人謝福弘，余、楊及禹都是挺苗栗縣長鍾東錦，鍾於這次大選操盤，國民黨苗栗大獲全勝，但據了解，為連任縣長，鍾這次補選不致支持特定人選，以免得罪其他陣營。國民黨二月一至三日初選民調決定補選人選，但余、楊、鄭都勢在必得，黨內嚴防脫黨參選變數。

苗栗市長補選，民進黨縣議員徐筱菁、民眾黨苗栗市民代表會前主席楊喬安都積極表態參選。民進黨苗栗縣黨部主委李貴富說，民進黨不會缺席，徐有實力一戰。民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥表示，如果國民黨出現雜音，民眾黨有機會，楊喬安是最有可能人選。

藍營隱憂也出現在台東，台東縣府指派前鄉長趙世崇代理大武鄉長，有意布局補選，但現任代表會副主席王景昌也放話角逐。國民黨台東縣黨部表示，趙、王都是深耕地方的人才，年後將協調，不樂見分裂。民進黨台東縣黨部主委張甲長說，目前尚未決定是否推派人選。

國民黨 台東 民進黨

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