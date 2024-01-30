賴清德談新內閣「不會完全是民進黨」

民進黨主席、總統當選人賴清德昨晚表示，未來閣揆及總統府秘書長人選將會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則；不只行政院長要推出好人才，各部會首長也一樣，不會完全是民進黨。

民進黨立法院黨團昨天上午舉行黨團會議，賴清德受邀致詞，他在會中笑稱自己是回娘家，也許未來的歷史會記載，自己是最常回立法院的總統；他期勉黨團成員勿忘創黨精神，清廉勤政愛鄉土，時刻警惕社會的要求，記住支持者的無怨無悔。

賴清德昨晚參加「仁愛路四段五○七號」直播節目，與民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君及苗博雅對談。對於閣揆人選，他表示，只要是好的人才，不管是其他政黨，或是社會上孚合眾望的傑出人才，他都很樂意邀請，這樣國家才會進步。

他透露，現在已經有好幾個人選在思考，會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的原則；但因為現在還在選立法院正副院長，等時間比較接近，就會跟社會大眾報告，也歡迎大家推薦好人才，給他一些指教。

被問到未來國會三黨不過半，賴清德說，這是人民的選擇，台灣是民主社會，必須尊重人民決定。被問到有沒有信心在三黨不過半的局勢中處理得很好？他說，未來是三黨共同承擔，大家都分享彼此的理念，共同面對國家種種挑戰。

對於三黨不過半，賴清德說，所謂最大黨過半的情況已經不復見，他過去在立法院，意見不同的事情都是跟意識形態相關，否則，民生議題基本上大家都一樣，都是大家可以討論。但他不認為在野黨會在立法院擋預算，回想以前他在立法院的時候，和在野黨有共識的議題其實比較多，爭鋒相對的議題比較少；他在當選當晚提到，未來有共識及緊急的事情先來做，沒有共識又不急的事就不必做，如果民進黨秉持這樣的精神，他也希望在野黨能夠一起建立國家利益為優先的政黨文化。

會不會到立法院國情報告並接受問答？賴清德說，他秉持憲法及立法委員職權行使法規定，如果立法院有邀請，他當然欣然前往，他昨天在立法院黨團時也說，他上周才到立法院參加共識營，昨天又參加黨團大會，所有總統中，未來最常到立法院的總統，可能是立法院出身的賴清德。

據轉述，賴清德在民進黨團大會也提到，新國會即將組成，希望大家能夠團結一致，推動國家重大政策；相較於民進黨在國會過半時期，朝野互動的方式將會不同，恐怕需要黨團成員更加費心，需要特別留意溝通、協調及合作等。

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