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如此團結為何宜蘭立委敗選？ 從政40年張建榮：想不透

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
藍營黨公職這次很團結輔選，但為何宜蘭立委仍敗選？讓從政40幾年的縣黨部主委張建榮（圖中）直言，他想不透，「看嚨無」。記者戴永華／攝影
藍營黨公職這次很團結輔選，但為何宜蘭立委仍敗選？讓從政40幾年的縣黨部主委張建榮（圖中）直言，他想不透，「看嚨無」。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭立委選舉提名縣議員黃琤婷參選，原本選情看好，國民黨上下也團結一致輔選，最後卻輸給對手2萬多票。藍營今晚感恩茶會中，縣黨部主委張建榮直呼，他從政40幾年「看嘸」想不透；縣長林姿妙說，這次選舉很奇怪，或許是大環境因素。

對於宜蘭失敗，包括國民黨縣黨部主委張建榮、縣長林姿妙及顧問團總團長楊吉雄都在感恩茶會中道歉。楊吉雄透露，選舉封關前民調，民眾黨陳琬惠民調支持度10%，結果開票出來得票是21%，多了一倍以上，黃琤婷就輸在這裡。

另外，他認為，侯友宜在競選期間提出陸生來台、馬英九接受國外媒體訪問時被斷章取義成相信習近平，這些事讓他好幾天睡不著覺，這次選舉是中央拖累到地方。

張建榮表示，國民黨過去選舉從來沒有像這次這麼的團結，大家出錢出力、犧牲奉獻，黃琤婷選前民調也很看好，最後開的票怎麼會變成這樣？他從政40幾年來，實在想不透「看攏嘸」。

縣長林姿妙感謝大家團結，她陪同黃琤婷市場沿街拜票，以為會選上，但這次選舉很奇怪，不知道原因出在哪裡？或許是整個大環境使然，希望大家不要氣餒，繼續努力。

黃琤婷說抱歉，辜負大家的期待，不過守住國民黨在宜蘭的基本盤8萬多票，大家可以哭，但不能認輸；她建議黨主席朱立倫，宜蘭不能沒有自己的立委，要求安排不分區立委在宜蘭聯合服務，她可以擔任溝通橋梁。

朱立倫同意黃琤婷建議，並表示國民黨立法院54席立委都會全力做宜蘭爭取建設的後盾，他也以縣長林姿妙為例，深耕地方，與這塊土地緊密「黏」在一起，未來國民黨需要檢討、反省改革，培養更多年輕人，讓大家看不一樣的國民黨。

國民黨 立委選舉 黃琤婷 林姿妙 朱立倫 馬英九 陳琬惠 侯友宜 習近平

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