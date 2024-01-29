如此團結為何宜蘭立委敗選？ 從政40年張建榮：想不透
國民黨宜蘭立委選舉提名縣議員黃琤婷參選，原本選情看好，國民黨上下也團結一致輔選，最後卻輸給對手2萬多票。藍營今晚感恩茶會中，縣黨部主委張建榮直呼，他從政40幾年「看嘸」想不透；縣長林姿妙說，這次選舉很奇怪，或許是大環境因素。
對於宜蘭失敗，包括國民黨縣黨部主委張建榮、縣長林姿妙及顧問團總團長楊吉雄都在感恩茶會中道歉。楊吉雄透露，選舉封關前民調，民眾黨陳琬惠民調支持度10%，結果開票出來得票是21%，多了一倍以上，黃琤婷就輸在這裡。
另外，他認為，侯友宜在競選期間提出陸生來台、馬英九接受國外媒體訪問時被斷章取義成相信習近平，這些事讓他好幾天睡不著覺，這次選舉是中央拖累到地方。
張建榮表示，國民黨過去選舉從來沒有像這次這麼的團結，大家出錢出力、犧牲奉獻，黃琤婷選前民調也很看好，最後開的票怎麼會變成這樣？他從政40幾年來，實在想不透「看攏嘸」。
縣長林姿妙感謝大家團結，她陪同黃琤婷市場沿街拜票，以為會選上，但這次選舉很奇怪，不知道原因出在哪裡？或許是整個大環境使然，希望大家不要氣餒，繼續努力。
黃琤婷說抱歉，辜負大家的期待，不過守住國民黨在宜蘭的基本盤8萬多票，大家可以哭，但不能認輸；她建議黨主席朱立倫，宜蘭不能沒有自己的立委，要求安排不分區立委在宜蘭聯合服務，她可以擔任溝通橋梁。
朱立倫同意黃琤婷建議，並表示國民黨立法院54席立委都會全力做宜蘭爭取建設的後盾，他也以縣長林姿妙為例，深耕地方，與這塊土地緊密「黏」在一起，未來國民黨需要檢討、反省改革，培養更多年輕人，讓大家看不一樣的國民黨。
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