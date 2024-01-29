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賴清德：綠執政 腰不夠彎

聯合報／ 記者黃寅林麗玉／連線報導
民進黨總統當選人賴清德（中）說，這次地方沒有選好，也許是腰彎的不夠彎，或是對手進步的更多、更大。圖／民眾提供
民進黨總統當選人賴清德（中）說，這次地方沒有選好，也許是腰彎的不夠彎，或是對手進步的更多、更大。圖／民眾提供

正副總統當選人賴清德蕭美琴昨在台中市舉辦「感恩茶會」，賴清德說，這次地方的選舉選得不夠好，雖然社會不以成敗論英雄，但還是要自立自強、檢討改進，也許是過去中央執政「屈得不夠低，腰彎得不夠彎」，或對手進步更多、更大，但大家的理想未改變、意志一樣堅定，相信很快可以再得到市民的支持。

昨天參與感恩茶會的都是民進黨核心輔選幹部，立法院副院長蔡其昌說，這次台中立委選得並不好，該如何讓年輕人更有感，讓年輕人對未來有希望，都有跟賴清德反映。

賴清德表示，蔡英文總統已把台灣隊長位子交給他，蕭美琴是副隊長，大家就是隊員；現在三黨不過半，推動政策上會有些困難，除了要面對，地方有什麼意見應即時反映，讓他能聽到聲音、即時改進。他也呼籲，請大家要注意與年輕人世代的連接，年輕人的意見和需要，要即時反映。

賴清德說，上任後第一件要做的事是確保台灣的主權，民主自由人權的生活方式要繼續，民主是台灣與國際社會連結最重要的價值，也才能讓經濟走入國際社會，讓國安、國防能國際化，兩岸才能維持平和。他說，他和蕭美琴一定會在民主的道路上繼續擴大，讓台灣繼續進步。

賴清德也說，他曾在競選期間提出的「均衡台灣建設計畫」，希望每一縣市都能均衡發展，這樣年輕人就不必離鄉背景，只有均衡發展，社會才會安定。

民進黨立委當選人王世堅則指出，政治圈要重視「柯文哲現象」，因民眾黨主席柯文哲現象不是代表一個人，而是代表年輕人展現社會集體憤怒，所以現在開始，各政黨不要抱有消遣揶揄等字眼。

賴清德 年輕人 蕭美琴

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