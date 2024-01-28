謝票同時造勢 藍綠白選後續比人氣

政黨競爭不會因選舉結束，各黨也互相比拚誰的謝票場子較火熱！勝選的民進黨準總統賴清德近日前往南投、嘉義與台南等地謝票，並承諾將大力促成台積電在嘉義縣設廠；國民黨總統候選人侯友宜與主席朱立倫近日在台南、高雄謝票，強調藍營在南部得票率有上升。民眾黨主席柯文哲在謝票場合則受到「小草」熱烈歡迎。

三黨謝票有時短兵相接，國民黨總統候選人侯友宜28日到高雄謝票，民眾黨主席柯文哲同日也在高雄衛武營旁的中正公園舉辦小草南台灣感恩音樂會，預計8千到1萬人參加，藍白兩黨在高雄的謝票撞期，比拚人氣。

賴總統受支持者簇擁

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴到嘉義縣市及台南謝票，賴允諾將大力促成台積電在嘉縣設廠。他到嘉義市則表示，選舉活動已結束，現在是不分黨派建設國家的時刻，所有建設不會因為嘉義市長是國民黨籍就跳過嘉義市，未來嘉義市府只要提出有幫助的建設計畫，都會大力支持。

賴清德到本命區台南謝票時，大批支持者已在現場守候許久，「總統好」呼聲不斷，沿途民眾爭相握手，幾公尺的路走了快20分鐘，有95歲坐輪椅的阿嬤激動與賴握手，現場氣氛高昂。賴清德表示，很高興能夠回到台南，台南鄉親的支持衝出全國最高得票率，讓他1月13日高票當選，特地回台南感謝鄉親支持。

藍盼拓展南部、年輕票

國民黨27日在台南的謝票行程，來了不分區立委許宇甄、副秘書長江俊霆、南市黨部主任委員林進旺、不分區立委謝龍介、立法委員提名人周宏昌、姚正玉、陳以信及黨籍市議員、中常委與里長等3百多名各級幹部參加，展現基層強大動員力，朱立倫強調，從選票可看出臺南已有許多地方在改變，不會永遠都由民進黨執政。

國民黨總統候選人侯友宜也感謝大家在選舉期間的努力與相挺，並表示未來選戰除傳統選舉做法外，如何將國民黨認真打拚理想讓青年朋友認同，並傾聽年輕人的想法，是國民黨需要改變的態度。

柯大受年輕人歡迎

在柯文哲的謝票活動上，許多支持者興奮揮舞湖水綠色的民眾黨旗，還有不少人戴著小草造型的頭箍，他從台北開始，陸續往台中高雄等地，舉辦謝票的「阿北森友會」。目前台北、台中的參加人數都有上千人，高雄更是上看萬人，可見柯文哲在年輕族群的魅力。

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