總統立委大選落幕 藍白高雄謝票撞日

2024總統及立委大選落幕，總統候選人相繼啟動謝票行程，國民黨與民眾黨在高雄謝票卻撞期。新北市長侯友宜今天到高雄謝票，民眾黨主席柯文哲也將在衛武營旁中正公園舉辦小草南台灣感恩音樂會，預估上萬人參加。儘管選舉結束，但兩個政黨謝票行程又似在拚場。

這次總統大選，民進黨賴蕭配在高雄拿下80萬390票，國民黨侯康配拿47萬8476票居次，均不如各自陣營預期，賴蕭日前由高屏地區啟動謝票。國民黨侯康配此次在高雄得票率僅29.23%，不到3成，今上午在蓮潭會館舉辦感恩茶會。市黨部表示，國民黨會持續努力，不忘初心，為高雄鄉親監督市政，拚高雄的好日子。

民眾黨柯盈配獲35萬8096票，得票率在六都最低，全台第二低，不過相較過去的大選，已大有成長。民眾黨指創黨4年的政黨能跟藍綠逐鹿天下，很感謝小草們一起參與這場揭示清廉價值的公民運動。

民眾黨主席柯文哲今天將在高雄舉辦南台灣小草感恩音樂會，藉相聚感謝鄉親相挺。圖／翻攝自民眾黨高市黨部

民眾黨一改先前慣用的餐會模式，今天下午在中正公園舉辦草地音樂會與「小草們」相聚，黨部資深中央委員林富男表示，符合壯世代及年輕世代對民眾黨的想望，柯文哲首度在單一場次停留3小時以上，會偕競選搭檔吳欣盈及不分區立委，逐一握遍在場每個「小草」的手，表達謝意，溫馨且交心。

商品推薦