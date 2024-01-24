柯媽、黃珊珊成民眾黨「最大派系」？ 沈富雄批柯文哲：選後只會檢討別人

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲選後動作頻頻。前立委沈富雄指出，柯文哲選前、選後的態度截然不同，選後幾乎都在檢討別人，更透露一名非常有政治經驗的專家指出，「柯文哲的第一大派系是柯媽、第二大派系是黃珊珊、第三大派系是陳佩琪」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，柯文哲選前、選後態度截然不同，選前的柯文哲很幽默，所以年輕人喜歡他；選後卻回歸本性，都在檢討別人，幽默感都沒有了，直言「這才是真正的柯文哲」。

除此之外，沈富雄更透露，有名非常有政治經驗的人告訴他，「柯文哲的第一大派系是他媽媽，第二大派系是黃珊珊，第三派系是他老婆，底下就都不重要了」。讓他聽了直言「派系都是女人帶頭，然後講的話裡頭都是看不起女人，是一個很奇怪的人」。

沈富雄也認為，柯文哲和川普有雷同的地方，就是「靠人民的不滿推上來」，唯一的差別是，美國的不滿是年長族群，而台灣的不滿來自於年輕人。他坦言「現在有兩種說法，一種是很多學者都覺得柯文哲了不起；我是比較悲觀的態度，我覺得柯文哲的任務非常重大，他的處事方法非常不容易，光是院長的票要怎麼投，搞不出一個頭緒來」。

柯文哲21日受訪說，在民眾黨不分區立委當選人黃國昌主導下，民眾黨已提出國會改革事項，包括人事同意權、聽證審查權、利益迴避規範、相關經費公開透明等，希望有志角逐立法院正副院長的人公開回應民眾黨訴求。柯文哲表示最後幾天再來決定要怎麼做，「有回應的有回應做法，不回應有不回應的做法」。

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