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藍喊改革 侯友宜：要給年輕人更多機會

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新北市長侯友宜（左二）昨天晚間到國民黨新竹縣黨部舉行謝票感恩茶會，民眾爭相合影留念。記者郭政芬／攝影
新北市長侯友宜（左二）昨天晚間到國民黨新竹縣黨部舉行謝票感恩茶會，民眾爭相合影留念。記者郭政芬／攝影

新北市長侯友宜昨晚到國民黨新竹縣黨部舉行謝票感恩茶會，此次選舉新竹守住三席立委、但總統票在新竹僅小贏民眾黨，成黨內警訊，不少人都提及未來要扎根贏得年輕人的支持。侯友宜表示，期待未來黨內大力改革，給年輕人更多的機會，才有機會重返執政。黨主席朱立倫也呼籲國民黨年輕化，讓更多年輕人有機會。

昨晚感恩茶會，新竹縣長楊文科、立委林思銘、鄭正鈐、立委當選人徐欣瑩、新竹縣議長張鎮榮、縣市黨部主委陳見賢、李縉穎與縣市議員們都到場；雖然寒流來臨，支持者仍擠滿現場，大喊「侯友宜加油、朱立倫加油」，氣氛高漲。

侯友宜表示，人生沒有所謂輸贏，這是一種態度，既然接受徵召，就會堅持奮戰到底；他回憶有一天陪徐欣瑩車掃，新竹的風很大，走到最後，偏鄉「沒太多人」，但徐拿麥克風拚命喊話，讓他很感動。

「相信未來會更好，只要我們團結，用包容體諒來看對方。」侯友宜說，不管輸贏，都要挺起胸膛往前走；期待未來國民黨在改革進步中，給年輕人更多機會，讓下一代能感受到國民黨的改變，拔除老舊的刻板印象，未來才有機會重返執政。

陳見賢呼籲黨內痛定思痛，新竹縣市是全台最年輕的縣市，民眾黨柯文哲在竹北市拿下高票，國民黨應思索如何獲取年輕人的選票與認同。

年輕人 國民黨 侯友宜 朱立倫 徐欣瑩 鄭正鈐 楊文科 柯文哲 李縉穎

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